https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520610.html
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться бесплатно и добровольно
Вакцинация от COVID-19 будет проводиться бесплатно и добровольно
Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, на добровольной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:32
2021-01-18T14:32
2021-01-18T14:41
коронавирус covid-19
татьяна голикова
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593481196_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_317260397660cf1b3f13e877aee6c1f8.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, на добровольной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее она сообщила, что до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник V". Начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и до конца марта - начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится "Ковивак" центра Чумакова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593481196_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_61e7e538394470f9ac813dfeaa51b157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, татьяна голикова, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество