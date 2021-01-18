https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520610.html

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться бесплатно и добровольно

Вакцинация от COVID-19 будет проводиться бесплатно и добровольно

Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, на добровольной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:32

2021-01-18T14:32

2021-01-18T14:41

коронавирус covid-19

татьяна голикова

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной, на добровольной основе, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.Ранее она сообщила, что до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно вакциной "Спутник V". Начиная с марта месяца - вакцинами "Спутник" и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и до конца марта - начала апреля, при обеспечении в феврале соответствующей регистрации, добавится "Ковивак" центра Чумакова.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, татьяна голикова, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество