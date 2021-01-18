https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520292.html

Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России

Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России

В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:30

2021-01-18T14:30

2021-01-18T15:00

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по началу массовой вакцинации. Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые. "В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.Вице-премьер отметила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет счет федерального и региональных бюджетов. До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале.Голикова добавила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593525853.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова