https://ria.ru/20210118/vaktsinatsiya-1593520292.html
Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России
Голикова назвала требуемый уровень вакцинации от коронавируса в России
В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:30
2021-01-18T14:30
2021-01-18T15:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге по началу массовой вакцинации. Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые. "В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.Вице-премьер отметила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет счет федерального и региональных бюджетов. До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале.Голикова добавила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593525853.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости.
В России без учета переболевших и детей до 18 лет необходимо привить от коронавируса 60 процентов населения, это 68,6 миллиона человек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
на брифинге по началу массовой вакцинации.
Она подчеркнула, что этот требуемый уровень иммунизации определили ученые.
"В зависимости от развития эпидемиологической ситуации цифра может уточняться", — добавила Голикова.
Вице-премьер отметила, что вакцинация в России бесплатная и добровольная, прививки будут делать за счет счет федерального и региональных бюджетов.
До начала марта граждан будут вакцинировать преимущественно препаратом "Спутник V", затем добавится "ЭпиВакКорона" центра "Вектор", и в начале апреля начнется применение "Ковивака" центра Чумакова, если препарат успешно пройдет регистрацию в феврале.
"Контроль качества зарегистрированных в стране вакцин, а также данные пострегистрационных клинических исследований позволяют сделать вывод о высокой эффективности и безопасности российских препаратов".
Голикова добавила, что перед прививкой гражданин подписывает добровольное информированное согласие, вакцину вводят только тем, у кого нет медицинских противопоказаний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.