https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593551674.html
Туркмения зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Туркмения зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает Российский... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:42
2021-01-18T16:42
2021-01-18T17:34
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
здоровье
в мире
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде уточнили, что регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры без дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории страны.Ранее по такой же процедуре вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Сербии, Алжире и Палестине.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Туркмения стала первой страной Центральной Азии, официально одобрившей "Спутник V".Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593508449.html
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
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2021-01-18T16:42
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, в мире