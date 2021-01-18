https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593551674.html

Туркмения зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Туркмения зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает Российский... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:42

2021-01-18T16:42

2021-01-18T17:34

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

здоровье

в мире

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркмении зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса "Спутник V", сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).В фонде уточнили, что регистрация состоялась в рамках ускоренной процедуры без дополнительных клинических исследований "Спутника V" на территории страны.Ранее по такой же процедуре вакцину зарегистрировали в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Сербии, Алжире и Палестине.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Туркмения стала первой страной Центральной Азии, официально одобрившей "Спутник V".Вакцина "Спутник V" разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с РФПИ. Препарат создан на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека, важные преимущества которой — безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По результатам анализа данных в заключительной контрольной точке в рамках пострегистрационного исследования он показал эффективность 91,4 процента, а для тяжелых случаев — сто процентов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593508449.html

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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-18T16:42 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, здоровье, в мире