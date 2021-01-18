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Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"
Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:25
2021-01-18T15:25
2021-01-18T15:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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игорь додон
российский фонд прямых инвестиций
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины "Спутник V".Додон в конце декабря обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком возможность получения Молдавией российской вакцины от коронавируса."Мы договорились с Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть", - заявил Додон.Он выразил надежду, что в стране никто не будет чинить препятствия в вопросе получения вакцины.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
2021-01-18T15:25
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий козак, молдавия, кишинев