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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593534254.html
Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"
Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"
Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T15:25
2021-01-18T15:25
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
игорь додон
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины "Спутник V".Додон в конце декабря обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком возможность получения Молдавией российской вакцины от коронавируса."Мы договорились с Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть", - заявил Додон.Он выразил надежду, что в стране никто не будет чинить препятствия в вопросе получения вакцины.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19
В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, игорь додон, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, дмитрий козак, молдавия, кишинев

Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"

15:25 18.01.2021
 
© РИА Новости / Павел БедняковВакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины "Спутник V".
Додон в конце декабря обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком возможность получения Молдавией российской вакцины от коронавируса.
"Мы договорились с Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть", - заявил Додон.
Он выразил надежду, что в стране никто не будет чинить препятствия в вопросе получения вакцины.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыИгорь ДодонРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоДмитрий КозакМолдавияКишинев
 
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