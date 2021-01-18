https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593534254.html

Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"

Додон рассказал о поставках в Молдавию вакцины "Спутник V"

Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T15:25

2021-01-18T15:25

2021-01-18T15:25

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

игорь додон

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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КИШИНЕВ, 18 янв – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, председатель Партии социалистов Игорь Додон заявил в понедельник на брифинге, что страна получит несколько сотен тысяч доз российской вакцины "Спутник V".Додон в конце декабря обсудил с заместителем руководителя Администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком возможность получения Молдавией российской вакцины от коронавируса."Мы договорились с Козаком, что Молдавия получит несколько сотен тысяч доз, через несколько недель российская вакцина должна появиться в Кишиневе. Договоренность по этому вопросу уже есть", - заявил Додон.Он выразил надежду, что в стране никто не будет чинить препятствия в вопросе получения вакцины.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), она получила название "Спутник V".Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

россия

молдавия

кишинев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2021-01-18T15:25 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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