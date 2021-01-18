https://ria.ru/20210118/vaktsina-1593521044.html

Центр Чумакова передаст документы для регистрации вакцины 19 января

Центр Чумакова передаст документы для регистрации вакцины 19 января

Центр Чумакова передаст в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:33

2021-01-18T14:33

2021-01-18T14:34

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

распространение коронавируса

центр им. м. п. чумакова

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здоровье - общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр Чумакова передаст в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается, что 19 января центр Чумакова представит в министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года", - рассказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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