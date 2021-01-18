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Центр Чумакова передаст документы для регистрации вакцины 19 января
Центр Чумакова передаст документы для регистрации вакцины 19 января
Центр Чумакова передаст в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:33
2021-01-18T14:33
2021-01-18T14:34
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распространение коронавируса
центр им. м. п. чумакова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Центр Чумакова передаст в Минздрав РФ документы для регистрации вакцины 19 января, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова."Предполагается, что 19 января центр Чумакова представит в министерство здравоохранения пакет документов, необходимых для начала процесса регистрации вакцины. В соответствии с минимально возможными сроками регистрация ожидается 16 февраля 2021 года", - рассказала Голикова на брифинге по вопросам, связанным с началом массовой вакцинации от коронавируса.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), центр им. м. п. чумакова, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество