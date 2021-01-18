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Глава Бурятии утвердил состав нового правительства республики
Глава Бурятии утвердил состав нового правительства республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:13
2021-01-18T10:13
алексей цыденов
тункинский район
политика
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку, сообщает пресс-служба правительства.В пятницу Цыденов подписал указ об отставке правительства региона, о своем решении он объявил на совещании, поблагодарил всех за проделанную работу. Все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.По данным пресс-службы, согласно новой структуре правительства исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии. Он будет курировать министерства экономического блока: министерство финансов, министерство экономики, министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций, должность отдельного министра по инвестициям упраздняется.На должность министра финансов предложен бывший первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев. Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного Хурала для переутверждения на должность министра экономического развития. Исполняющим обязанности заместителя главы кабмина республики, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры, назначен Иван Альхеев, который занимал пост главы Тункинского района. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов. У министерства сменится название, теперь это будет министерство природных ресурсов и экологии.В ведении заместителя председателя правительства Вячеслава Цыбикжапова появится комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов, занимающий должность председателя комитета информационных технологий и документальной связи. Андронов получит статус члена правительства. Вячеслав Цыбикжапов продолжит курировать министерство социальной защиты населения, министерство спорта и молодежной политики, министерство здравоохранения и министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят свои посты.
https://ria.ru/20210113/tsydenov-1592892578.html
https://ria.ru/20210107/buryatiya-1592207237.html
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алексей цыденов, тункинский район, политика

Глава Бурятии утвердил состав нового правительства республики

10:13 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил состав и структуру нового правительства вместо ранее отправленного в отставку, сообщает пресс-служба правительства.
В пятницу Цыденов подписал указ об отставке правительства региона, о своем решении он объявил на совещании, поблагодарил всех за проделанную работу. Все министры будут находиться в статусе исполняющих обязанности.
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"Глава Бурятии Алексей Цыденов утвердил новую структуру и состав правительства", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, согласно новой структуре правительства исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства республики станет Всеволод Мухин, занимавший должность министра финансов Бурятии. Он будет курировать министерства экономического блока: министерство финансов, министерство экономики, министерство промышленности, торговли и инвестиций. При этом к минпрому будут отнесены и функции по привлечению инвестиций, должность отдельного министра по инвестициям упраздняется.
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На должность министра финансов предложен бывший первый заместитель министра финансов Георгий Мадаев. Екатерина Кочетова будет предложена депутатам Народного Хурала для переутверждения на должность министра экономического развития. Исполняющим обязанности заместителя главы кабмина республики, отвечающего за работу минимущества, минприроды, минтуризма, минкультуры, назначен Иван Альхеев, который занимал пост главы Тункинского района. В курируемых им министерствах сменится министр природных ресурсов. У министерства сменится название, теперь это будет министерство природных ресурсов и экологии.
В ведении заместителя председателя правительства Вячеслава Цыбикжапова появится комитет цифрового развития, который возглавляет Валерий Андронов, занимающий должность председателя комитета информационных технологий и документальной связи. Андронов получит статус члена правительства. Вячеслав Цыбикжапов продолжит курировать министерство социальной защиты населения, министерство спорта и молодежной политики, министерство здравоохранения и министерство образования. Руководители этих министерств - Татьяна Быкова, Вячеслав Дамдинцурунов, Евгения Лудупова и Баир Жалсанов - сохранят свои посты.
 
Алексей ЦыденовТункинский районПолитика
 
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