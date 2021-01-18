https://ria.ru/20210118/terpenie-1593453579.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке

Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?

2021-01-18T12:00

2021-01-18T12:00

2021-01-18T12:00

страхи/ошибки

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593453553_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_673886c324bb994f545cfab505bb977c.jpg

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой? audio/mpeg

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой? audio/mpeg

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается её изменить.1:05 Кто же это — "терпеливый человек"?2:55 Как совладать со своим нетерпением5:15 Как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть8:20 Как научиться не катастрофизировать ситуацию10:15 Чем отличается терпимость от терпения13:00 Как изменить своё отношение к ситуации, если не можешь изменить её саму17:00 Какие есть упражнения для развития терпенияЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст