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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210118/terpenie-1593453579.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?
2021-01-18T12:00
2021-01-18T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?
audio/mpeg
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?
audio/mpeg
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается её изменить.1:05 Кто же это — "терпеливый человек"?2:55 Как совладать со своим нетерпением5:15 Как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть8:20 Как научиться не катастрофизировать ситуацию10:15 Чем отличается терпимость от терпения13:00 Как изменить своё отношение к ситуации, если не можешь изменить её саму17:00 Какие есть упражнения для развития терпенияЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке

12:00 18.01.2021
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки". Как научиться терпению и выдержке
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что стоит за терпением и терпимостью? Можно ли их развить или это врождённое? Почему наш мозг не умеет ждать? Что сделать, чтобы стать терпеливее и не выходить из себя по пустякам? Как успокоиться в моменте и договориться с самим собой?
Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко учимся правильно реагировать на ситуацию, если не получается её изменить.
1:05 Кто же это — "терпеливый человек"?
2:55 Как совладать со своим нетерпением
5:15 Как справиться с болезненным ожиданием, если нет сил терпеть
8:20 Как научиться не катастрофизировать ситуацию
10:15 Чем отличается терпимость от терпения
13:00 Как изменить своё отношение к ситуации, если не можешь изменить её саму
17:00 Какие есть упражнения для развития терпения
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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