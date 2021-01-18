Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"
13:05 18.01.2021 (обновлено: 13:11 18.01.2021)
20 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию команды "КАМАЗ-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар-2021".
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Участники:
- руководитель команды Владимир ЧАГИН;
- пилот, победитель ралли "Дакар 2021" Дмитрий СОТНИКОВ;- пилот, серебряный призер ралли "Дакар 2021" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот, бронзовый призер ралли "Дакар 2021" Айрат МАРДЕЕВ.
Команда "КАМАЗ-мастер" на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почета. Участники мероприятия расскажут о сложностях трассы в Саудовской Аравии, непростых маршрутах, секундами разделявших участников на этапах гонки, и об остром соперничестве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель команды Владимир ЧАГИН;
- пилот, победитель ралли "Дакар 2021" Дмитрий СОТНИКОВ;- пилот, серебряный призер ралли "Дакар 2021" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот, бронзовый призер ралли "Дакар 2021" Айрат МАРДЕЕВ.
Команда "КАМАЗ-мастер" на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почета. Участники мероприятия расскажут о сложностях трассы в Саудовской Аравии, непростых маршрутах, секундами разделявших участников на этапах гонки, и об остром соперничестве.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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