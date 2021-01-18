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Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"
Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"
20 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию команды "КАМАЗ-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар-2021".
2021-01-18T13:05
2021-01-18T13:11
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Задать вопросУчастники:- руководитель команды Владимир ЧАГИН;- пилот, победитель ралли "Дакар 2021" Дмитрий СОТНИКОВ;- пилот, серебряный призер ралли "Дакар 2021" Антон ШИБАЛОВ;- пилот, бронзовый призер ралли "Дакар 2021" Айрат МАРДЕЕВ.Команда "КАМАЗ-мастер" на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почета. Участники мероприятия расскажут о сложностях трассы в Саудовской Аравии, непростых маршрутах, секундами разделявших участников на этапах гонки, и об остром соперничестве.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
анонсы

Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"

13:05 18.01.2021 (обновлено: 13:11 18.01.2021)
 
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20 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию команды "КАМАЗ-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар-2021".
Задать вопрос

Участники:
- руководитель команды Владимир ЧАГИН;
- пилот, победитель ралли "Дакар 2021" Дмитрий СОТНИКОВ;- пилот, серебряный призер ралли "Дакар 2021" Антон ШИБАЛОВ;
- пилот, бронзовый призер ралли "Дакар 2021" Айрат МАРДЕЕВ.

Команда "КАМАЗ-мастер" на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почета. Участники мероприятия расскажут о сложностях трассы в Саудовской Аравии, непростых маршрутах, секундами разделявших участников на этапах гонки, и об остром соперничестве.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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