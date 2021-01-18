https://ria.ru/20210118/sport-1593499236.html

Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"

Онлайн-конференция команды "КАМАЗ-мастер" по итогам "Дакар-2021"

20 января в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию команды "КАМАЗ-мастер" по итогам ралли-марафона "Дакар-2021".

2021-01-18T13:05

2021-01-18T13:05

2021-01-18T13:11

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Задать вопросУчастники:- руководитель команды Владимир ЧАГИН;- пилот, победитель ралли "Дакар 2021" Дмитрий СОТНИКОВ;- пилот, серебряный призер ралли "Дакар 2021" Антон ШИБАЛОВ;- пилот, бронзовый призер ралли "Дакар 2021" Айрат МАРДЕЕВ.Команда "КАМАЗ-мастер" на завершившемся соревновании завоевала весь пьедестал почета. Участники мероприятия расскажут о сложностях трассы в Саудовской Аравии, непростых маршрутах, секундами разделявших участников на этапах гонки, и об остром соперничестве.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы