https://ria.ru/20210118/shtorm-1593442713.html
У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров
У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T04:14
2021-01-18T04:14
2021-01-18T04:14
россия
берингово море
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154878/62/1548786275_0:17:1617:926_1920x0_80_0_0_6754963f2edf3ea7e7537b5659364126.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков.Ранее сообщалось, что до вечера вторника штормовое предупреждение уже действует в северо-западной части Тихого океана вблизи Камчатки. В настоящее время полуостров находится в зоне действия циклона, который принёс в регион осадки и ветер. В горных районах из-за непогоды объявлена лавинная опасность. Отменены занятия начальных классов в школах Петропавловска-Камчатского.Отмечается, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.
https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html
россия
берингово море
тихий океан
камчатский край
петропавловск-камчатский
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/154878/62/1548786275_116:0:1351:926_1920x0_80_0_0_87364f61bb02056aab1dd58777abb67e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, берингово море, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия