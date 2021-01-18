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У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров
У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров
Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T04:14
2021-01-18T04:14
россия
берингово море
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
камчатский край
петропавловск-камчатский
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков.Ранее сообщалось, что до вечера вторника штормовое предупреждение уже действует в северо-западной части Тихого океана вблизи Камчатки. В настоящее время полуостров находится в зоне действия циклона, который принёс в регион осадки и ветер. В горных районах из-за непогоды объявлена лавинная опасность. Отменены занятия начальных классов в школах Петропавловска-Камчатского.Отмечается, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.
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россия
берингово море
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камчатский край
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россия, берингово море, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия

У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров

04:14 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей ФилипповПобережье Тихого океана в Камчатском крае
Побережье Тихого океана в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков.
Ранее сообщалось, что до вечера вторника штормовое предупреждение уже действует в северо-западной части Тихого океана вблизи Камчатки. В настоящее время полуостров находится в зоне действия циклона, который принёс в регион осадки и ветер. В горных районах из-за непогоды объявлена лавинная опасность. Отменены занятия начальных классов в школах Петропавловска-Камчатского.
"Ночью 18 января 2021 года в Беринговом море, в районах: 11270 (Карагинский муниципальный район), 11280 (Олюторский муниципальный район), 11290 (Алеутский муниципальный район), ожидается опасное волнение высотой 8-9 метров. Явление сохранится до конца суток 19 января", - говорится в сообщении.
Отмечается, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.
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РоссияБерингово мореТихий океанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
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