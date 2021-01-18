https://ria.ru/20210118/shtorm-1593442713.html

У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров

У берегов Камчатки ожидается шторм с волнами высотой до 9 метров

Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T04:14

2021-01-18T04:14

2021-01-18T04:14

россия

берингово море

тихий океан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

камчатский край

петропавловск-камчатский

происшествия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено в акватории Берингова моря у берегов Камчатки, сообщает краевой главк МЧС со ссылкой на данные синоптиков.Ранее сообщалось, что до вечера вторника штормовое предупреждение уже действует в северо-западной части Тихого океана вблизи Камчатки. В настоящее время полуостров находится в зоне действия циклона, который принёс в регион осадки и ветер. В горных районах из-за непогоды объявлена лавинная опасность. Отменены занятия начальных классов в школах Петропавловска-Камчатского.Отмечается, что населенным пунктам, расположенным на побережье, ветровое волнение моря угрозы не представляет. Вместе с тем, есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах, в том числе и с гибелью экипажей. Руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, рекомендовано принять меры повышенной предосторожности.

https://ria.ru/20210116/pogoda-1593316184.html

россия

берингово море

тихий океан

камчатский край

петропавловск-камчатский

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, берингово море, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), камчатский край, петропавловск-камчатский, происшествия