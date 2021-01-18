https://ria.ru/20210118/produkty-1593449287.html

Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах

Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах

Около 80 процентов россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T08:20

2021-01-18T08:20

2021-01-18T10:59

россия

роскачество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Около 80 процентов россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается в определении такой продукции, говорится в сообщении Роскачества.Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил одну тысячу россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, из всех федеральных округов Российской Федерации. "Восемьдесят два процента опрошенных сообщили, что покупают органические продукты. При этом, как выяснилось, подавляющее большинство не видит разницы между понятиями "органический", "натуральный", "био", "эко" и считают эти слова синонимами, но это не одно и то же", — говорится в сообщении организации.Роскачество подчеркивает, что продукция с обозначения "био", "эко", "натуральный", "фермерский" не является органической. Между тем 66 процентов опрошенных считают почти идентичными понятия "органический" и "натуральный", 54 процента не видят различия между словами "органический" и "эко", а 46 процентов — приравнивают "органик" и "эко". Кроме того, 64 процента респондентов чаще всего покупают продукцию с обозначением "натуральный", а только 17 процентов — с обозначением "органический".С 1 января 2020 года в Российской Федерации вступил в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств. Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию в России и включенный в реестр Минсельхоза. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листа на зеленом фоне и надписью "Органик", выполненной шрифтом белого цвета и продублированной латиницей."Согласно результатам опроса, у 63 процентов россиян знак вызывает доверие, а 54 процента знают, что это национальный знак органического продукта", — сообщает Роскачество. В Россию ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза: ее знак соответствия — белый евролист на зеленом фоне: только пять процентов опрошенных с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения, констатируют эксперты.Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, законность использования этого знака не перепроверяется в России, а результаты исследований организации показывают, что за евролистом может скрываться подделка. "Мы обнаруживали до четырех пестицидов в такой продукции одновременно", — отметила Саратцева.Опрос также показал, что среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин — 28 процентов против 22, а больше заинтересованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику, — в Сибири (30 процентов), самый низкий — в Центральном федеральном округе (22 процента).

https://ria.ru/20200316/1568648512.html

https://ria.ru/20190830/1558036365.html

https://ria.ru/20191216/1562425602.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество