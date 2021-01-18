Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210118/produkty-1593449287.html
Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах
Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах
Около 80 процентов россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T08:20
2021-01-18T10:59
россия
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123994_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_3710e7c28fe8dad085de4bdfa65c8b53.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Около 80 процентов россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается в определении такой продукции, говорится в сообщении Роскачества.Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил одну тысячу россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, из всех федеральных округов Российской Федерации. "Восемьдесят два процента опрошенных сообщили, что покупают органические продукты. При этом, как выяснилось, подавляющее большинство не видит разницы между понятиями "органический", "натуральный", "био", "эко" и считают эти слова синонимами, но это не одно и то же", — говорится в сообщении организации.Роскачество подчеркивает, что продукция с обозначения "био", "эко", "натуральный", "фермерский" не является органической. Между тем 66 процентов опрошенных считают почти идентичными понятия "органический" и "натуральный", 54 процента не видят различия между словами "органический" и "эко", а 46 процентов — приравнивают "органик" и "эко". Кроме того, 64 процента респондентов чаще всего покупают продукцию с обозначением "натуральный", а только 17 процентов — с обозначением "органический".С 1 января 2020 года в Российской Федерации вступил в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств. Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию в России и включенный в реестр Минсельхоза. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листа на зеленом фоне и надписью "Органик", выполненной шрифтом белого цвета и продублированной латиницей."Согласно результатам опроса, у 63 процентов россиян знак вызывает доверие, а 54 процента знают, что это национальный знак органического продукта", — сообщает Роскачество. В Россию ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза: ее знак соответствия — белый евролист на зеленом фоне: только пять процентов опрошенных с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения, констатируют эксперты.Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, законность использования этого знака не перепроверяется в России, а результаты исследований организации показывают, что за евролистом может скрываться подделка. "Мы обнаруживали до четырех пестицидов в такой продукции одновременно", — отметила Саратцева.Опрос также показал, что среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин — 28 процентов против 22, а больше заинтересованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику, — в Сибири (30 процентов), самый низкий — в Центральном федеральном округе (22 процента).
https://ria.ru/20200316/1568648512.html
https://ria.ru/20190830/1558036365.html
https://ria.ru/20191216/1562425602.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0e/1589123994_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d34dbc58a4940ea4ab58213fe9d91436.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

Роскачество выяснило, что россияне знают об органических продуктах

08:20 18.01.2021 (обновлено: 10:59 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПокупательница в супермаркете
Покупательница в супермаркете - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Около 80 процентов россиян покупают органические продукты, но примерно половина из них знает, как выглядит национальный знак органического продукта, и путается в определении такой продукции, говорится в сообщении Роскачества.
Центр изучения потребительского поведения Роскачества опросил одну тысячу россиян в возрасте от 18 лет, проживающих в городах с населением от 100 тысяч человек, из всех федеральных округов Российской Федерации. "Восемьдесят два процента опрошенных сообщили, что покупают органические продукты. При этом, как выяснилось, подавляющее большинство не видит разницы между понятиями "органический", "натуральный", "био", "эко" и считают эти слова синонимами, но это не одно и то же", — говорится в сообщении организации.
Отдел с консервами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
16 марта 2020, 08:30
Роскачество описало маркетинговые уловки производителей
Роскачество подчеркивает, что продукция с обозначения "био", "эко", "натуральный", "фермерский" не является органической. Между тем 66 процентов опрошенных считают почти идентичными понятия "органический" и "натуральный", 54 процента не видят различия между словами "органический" и "эко", а 46 процентов — приравнивают "органик" и "эко". Кроме того, 64 процента респондентов чаще всего покупают продукцию с обозначением "натуральный", а только 17 процентов — с обозначением "органический".
С 1 января 2020 года в Российской Федерации вступил в силу закон об органической продукции. Принципы ее производства исключают использование удобрений и химических средств. Маркировать продукт как органический может производитель, прошедший добровольную сертификацию в России и включенный в реестр Минсельхоза. На упаковку в этом случае наносится национальный знак единого образца в виде белого листа на зеленом фоне и надписью "Органик", выполненной шрифтом белого цвета и продублированной латиницей.
Девушка покупает овощи в магазине - РИА Новости, 1920, 30.08.2019
30 августа 2019, 08:00Наука
Плоды просвещения. Эксперты выяснили, что влияет на качество продуктов
"Согласно результатам опроса, у 63 процентов россиян знак вызывает доверие, а 54 процента знают, что это национальный знак органического продукта", — сообщает Роскачество. В Россию ввозится и органическая продукция, произведенная в странах Евросоюза: ее знак соответствия — белый евролист на зеленом фоне: только пять процентов опрошенных с большей вероятностью купили бы продукт с такой маркировкой, а подавляющее большинство не понимает его значения, констатируют эксперты.
Маркировка органических продуктов
Маркировка органических продуктов - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Маркировка органических продуктов
Как пояснила замруководителя Роскачества Елена Саратцева, законность использования этого знака не перепроверяется в России, а результаты исследований организации показывают, что за евролистом может скрываться подделка. "Мы обнаруживали до четырех пестицидов в такой продукции одновременно", — отметила Саратцева.
Покупатели в одном из гипермаркетов - РИА Новости, 1920, 16.12.2019
16 декабря 2019, 08:43
Роскачество проверило органические продукты
Опрос также показал, что среди регулярно покупающих органику мужчины встречаются чаще женщин — 28 процентов против 22, а больше заинтересованы в таких продуктах люди в возрасте от 18 до 34 лет. Самый высокий процент жителей, постоянно покупающих органику, — в Сибири (30 процентов), самый низкий — в Центральном федеральном округе (22 процента).
 
РоссияРоскачествоМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23В ЕАО установили предельные цены на сахар и растительное масло
07:20В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика
07:15В крещенской купели на Сахалине нашли следы нефтепродуктов
07:10Опрос показал, сколько россиян верят в замену ручного труда роботами
07:04Миротворцы помогли более 50 тысячам беженцев вернуться в Карабах
06:44В Бурятии вооруженный мужчина похитил у отца дочь и вернул ее матери
06:41СМИ: сильное землетрясение в Аргентине вызвало панику у жителей
06:36В Комсомольске-на-Амуре пенсионерка обожгла 90% тела из-за электроматраса
06:33Казахстан решил начать вакцинацию "Спутником V" раньше срока
06:30Никарагуа планирует поставки российской вакцины "Спутник V"
06:24Коллекторы рассказали, сколько россияне платят по просроченным долгам
06:20Эпидемиолог спрогнозировала спад заболеваемости COVID-19 к лету
06:16Мясников назвал главные причины возникновения рака
06:11Врач рассказала, как часто нужно стирать тканевые маски
06:06В Аргентине произошло сильное землетрясение
05:30Обвинение запросило для срочника Шамсутдинова 25 лет лишения свободы
05:15СМИ раскрыло детали прощального видеообращения Трампа
04:42Найденный мертвым глава муниципалитета в Якутии хотел покинуть пост
04:32В Новосибирске при пожаре в гаражном комплексе погибли четыре человека
04:14Биолог призвала продолжать вакцинацию, несмотря на побочные эффекты
Лента новостейМолния