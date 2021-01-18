https://ria.ru/20210118/produktsiya-1593515302.html

Путин поручил увеличить выпуск малотоннажной химической продукции

Путин поручил увеличить выпуск малотоннажной химической продукции

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:15

2021-01-18T14:15

2021-01-18T14:25

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры по увеличению производства мало- и среднетоннажной химической продукции на 30% к 2025 году и на 70% - к 2030 году, говорится в сообщении на сайте Кремля."Принять меры по развитию до 2030 года производства малотоннажной и среднетоннажной химической продукции и увеличению объемов выпуска такой продукции к 2025 и 2030 годам на 30 и 70 процентов соответственно (по сравнению с объемами 2020 года)", - говорится в перечне поручений. Правительство должно доложить о принятых мерах в текущем году до 31 мая, далее докладывать ежегодно.Кроме того, президент поручил до 30 июня утвердить перечень приоритетных проектов по производству малотоннажной и среднетоннажной химической продукции, которые оказывают комплексное влияние на развитие смежных отраслей экономики.Также правительство должно разработать и реализовать комплекс налоговых и иных стимулирующих мер, которые должны обеспечить к 2030 году производство 25% готовых изделий из полиэтилентерефталата и 10% готовых изделий из полиолефинов с обязательным использованием вторичного сырья из полимерных отходов и (или) материалов, содержащих такое сырье. Доложить по этому вопросу кабмин должен до 31 мая.К 30 июля правительство должно обеспечить разработку национальных стандартов для продукции с содержанием вторичного сырья из полимерных отходов.

https://ria.ru/20210118/fnb-1593514863.html

https://ria.ru/20210118/kauchuk-1593510371.html

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россия, владимир путин, экономика