Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 15 января два сотрудника полиции прибыли в дом на Бульваре Мира в Нижнем Новгороде для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После того, как им не открыли дверь в квартире, в который должен был находиться заподозренный в совершении преступления мужчина, полицейские позвонили к соседям.
Вышедшему мужчине через окошко тамбурной двери они предъявили служебные удостоверения. Нетрезвый сосед в грубой форме стал угрожать полицейским применением насилия. При этом он отказался открыть тамбурную дверь. Мужчина вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и произвел из него через окошко тамбурной двери два выстрела в сторону полицейских.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). В настоящее следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.