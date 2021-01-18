https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593553222.html

Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета

Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета

Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:51

2021-01-18T16:51

2021-01-18T16:51

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 15 января два сотрудника полиции прибыли в дом на Бульваре Мира в Нижнем Новгороде для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После того, как им не открыли дверь в квартире, в который должен был находиться заподозренный в совершении преступления мужчина, полицейские позвонили к соседям.Вышедшему мужчине через окошко тамбурной двери они предъявили служебные удостоверения. Нетрезвый сосед в грубой форме стал угрожать полицейским применением насилия. При этом он отказался открыть тамбурную дверь. Мужчина вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и произвел из него через окошко тамбурной двери два выстрела в сторону полицейских.

https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593499481.html

нижний новгород

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия