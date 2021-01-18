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Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета
Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета
Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:51
2021-01-18T16:51
следственный комитет россии (ск рф)
нижний новгород
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.По версии следствия, 15 января два сотрудника полиции прибыли в дом на Бульваре Мира в Нижнем Новгороде для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После того, как им не открыли дверь в квартире, в который должен был находиться заподозренный в совершении преступления мужчина, полицейские позвонили к соседям.Вышедшему мужчине через окошко тамбурной двери они предъявили служебные удостоверения. Нетрезвый сосед в грубой форме стал угрожать полицейским применением насилия. При этом он отказался открыть тамбурную дверь. Мужчина вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и произвел из него через окошко тамбурной двери два выстрела в сторону полицейских.
https://ria.ru/20210118/politseyskiy-1593499481.html
нижний новгород
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следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, происшествия

Житель Нижнего Новгорода обстрелял полицейских из сигнального пистолета

16:51 18.01.2021
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в стрельбе из сигнального пистолета по полицейским, возбуждено в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, 15 января два сотрудника полиции прибыли в дом на Бульваре Мира в Нижнем Новгороде для проведения оперативно-розыскных мероприятий. После того, как им не открыли дверь в квартире, в который должен был находиться заподозренный в совершении преступления мужчина, полицейские позвонили к соседям.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 13:06
В Чебоксарах экс-полицейский получил срок за применение электрошокера
Вышедшему мужчине через окошко тамбурной двери они предъявили служебные удостоверения. Нетрезвый сосед в грубой форме стал угрожать полицейским применением насилия. При этом он отказался открыть тамбурную дверь. Мужчина вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и произвел из него через окошко тамбурной двери два выстрела в сторону полицейских.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителей власти). В настоящее следователи СК проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.
 
Следственный комитет России (СК РФ)Нижний НовгородПроисшествия
 
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