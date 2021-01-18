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Лавров прокомментировал отказ Запада передать сведения по Навальному
Лавров прокомментировал отказ Запада передать сведения по Навальному
Основания для возбуждения уголовного дела в РФ по ситуации с Алексеем Навальным могут появиться только после получения Москвой результатов его анализов, заявил... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T12:32
2021-01-18T14:17
мария захарова
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
швеция
москва
берлин (город)
в мире
госпитализация алексея навального
сергей лавров
алексей навальный
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основания для возбуждения уголовного дела в РФ по ситуации с Алексеем Навальным могут появиться только после получения Москвой результатов его анализов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Я никогда не смогу поверить в то, что западные наши коллеги настолько высокомерны и аррогантны, что считают возможным требовать от России объяснений без предъявления нам доказательств. У вас, на Западе, как вы говорите, есть якобы доказательства, что он был отравлен и что это не подлежит никакому сомнению, но когда нам говорят "Но мы вам, России, эти доказательства не дадим", позвольте нам сохранить скептицизм, как минимум, по отношению к тому, что происходит по отношению к Навальному", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.Он выразил недоумение тем, что Запад, заявляющий, что ему нечего скрывать и он не боится положить правду на стол, этого не делается. "Как только мы это увидим, если действительно подтвердится попытка отравления боевыми веществами, у нас будет заведено уголовное дело", - подчеркнул министр.Лавров напомнил, что проведенная в РФ доследственная проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела.Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593456582.html
https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593441672.html
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мария захарова, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), швеция, москва, берлин (город), в мире, госпитализация алексея навального, сергей лавров, алексей навальный, общество

Лавров прокомментировал отказ Запада передать сведения по Навальному

12:32 18.01.2021 (обновлено: 14:17 18.01.2021)
 
© Фото : МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : МИД РФ
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Основания для возбуждения уголовного дела в РФ по ситуации с Алексеем Навальным могут появиться только после получения Москвой результатов его анализов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Я никогда не смогу поверить в то, что западные наши коллеги настолько высокомерны и аррогантны, что считают возможным требовать от России объяснений без предъявления нам доказательств. У вас, на Западе, как вы говорите, есть якобы доказательства, что он был отравлен и что это не подлежит никакому сомнению, но когда нам говорят "Но мы вам, России, эти доказательства не дадим", позвольте нам сохранить скептицизм, как минимум, по отношению к тому, что происходит по отношению к Навальному", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам 2020 года.
Он выразил недоумение тем, что Запад, заявляющий, что ему нечего скрывать и он не боится положить правду на стол, этого не делается. "Как только мы это увидим, если действительно подтвердится попытка отравления боевыми веществами, у нас будет заведено уголовное дело", - подчеркнул министр.
Лавров напомнил, что проведенная в РФ доследственная проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 09:43
В МИД Германии прокомментировали задержание Навального
Находившийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров в связи с призывами стран Запада заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 03:29
Госдеп США прокомментировал задержание Навального
 
Мария ЗахароваФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ШвецияМоскваБерлин (город)В миреГоспитализация Алексея НавальногоСергей ЛавровАлексей НавальныйОбщество
 
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