Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210118/olen-1593414374.html
В США спасли оленя, застрявшего головой в кормушке для птиц
В США спасли оленя, застрявшего головой в кормушке для птиц
В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T00:57
2021-01-18T00:57
дикие животные
туризм
туризм
новости - туризм
колорадо
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/25475/15/254751575_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3f041297a1ccfa6a57fcd0659c7acb97.jpg
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц.Джо Николсон, сотрудник службы охраны природы штата, заметивший оленя, смог его поймать и, прижав к земле, освободить его шею.Дикие животные, особенно олени, лоси, зимой часто ищут пищу в кормушках для птиц, отметил спасатель. Он призвал граждан убирать в этот период с участков волейбольные сетки, гамаки, подвесные светильники и другие предметы, в которых могут запутаться звери."Каждый год служба по охране природы получает сообщения об оленях и лосях, которые умерли, застряв в заборе или в предметах, которые мешают им есть", — рассказал Николсон.
https://ria.ru/20201125/ssha-1586136508.html
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
колорадо
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/25475/15/254751575_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_6c37823dceaa7a4d983527a9eb570e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, новости - туризм, колорадо, сша

В США спасли оленя, застрявшего головой в кормушке для птиц

00:57 18.01.2021
 
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкПятнистый олень
Пятнистый олень - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц.
Джо Николсон, сотрудник службы охраны природы штата, заметивший оленя, смог его поймать и, прижав к земле, освободить его шею.
Дикие животные, особенно олени, лоси, зимой часто ищут пищу в кормушках для птиц, отметил спасатель.
Европейская лань в вольерном комплексе Дом лани в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
25 ноября 2020, 01:40Туризм
В США спасли оленя, застрявшего головой в ведре
Он призвал граждан убирать в этот период с участков волейбольные сетки, гамаки, подвесные светильники и другие предметы, в которых могут запутаться звери.
"Каждый год служба по охране природы получает сообщения об оленях и лосях, которые умерли, застряв в заборе или в предметах, которые мешают им есть", — рассказал Николсон.
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
Мимо не пройти! Самые известные туристические улицы мира
 
ТуризмДикие животныеТуризмНовости - ТуризмКолорадоСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04ФБР проверяет бойцов Нацгвардии перед инаугурацией Байдена, сообщило AP
06:56Ученые заявили об опасности "кокаиновых" бегемотов Пабло Эскобара
06:26Число случаев COVID-19 в мире превысило 95 миллионов
06:21В Хабаровске задержали водителя автобуса, укравшего у подростка шапку
06:15В ЯНАО два человека погибли в результате ДТП
06:10Аналитики развеяли миф о влиянии 5G на распространение коронавируса
06:03Twitter временно заблокировал аккаунт члена палаты представителей США
05:57Названа причина аварийной посадки самолета во Владивостоке
05:53В аэропорту Владивостока самолет совершил аварийную посадку
05:49ФБР разыскивает семь участников захвата Капитолия, избивших полицейского
05:48СМИ: чиновника из Нью-Мексико задержали за участие в штурме Капитолия
05:44Вооруженный ножом приморец похитил из зоомагазина клетку с попугаями
05:20При ДТП в Хабаровском крае погиб самец амурского тигра
05:11Россиян предупредили о приходе плюсовой температуры в некоторые регионы
04:44В СК выступили за ужесточение уголовной ответственности для физлиц
04:13Врач рассказала, когда имбирь работает во вред
04:08НКО в США потребовала у Apple удалить Telegram из магазина приложений
03:58Алжир готовится получить 500 тысяч доз вакцины "Спутник V"
03:50Британский историк восхитился ролью "Матери-Волги" для России
03:29Госдеп США прокомментировал задержание Навального
Лента новостейМолния