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В США спасли оленя, застрявшего головой в кормушке для птиц
В США спасли оленя, застрявшего головой в кормушке для птиц
В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T00:57
2021-01-18T00:57
2021-01-18T00:57
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц.Джо Николсон, сотрудник службы охраны природы штата, заметивший оленя, смог его поймать и, прижав к земле, освободить его шею.Дикие животные, особенно олени, лоси, зимой часто ищут пищу в кормушках для птиц, отметил спасатель. Он призвал граждан убирать в этот период с участков волейбольные сетки, гамаки, подвесные светильники и другие предметы, в которых могут запутаться звери."Каждый год служба по охране природы получает сообщения об оленях и лосях, которые умерли, застряв в заборе или в предметах, которые мешают им есть", — рассказал Николсон.
https://ria.ru/20201125/ssha-1586136508.html
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дикие животные, туризм, новости - туризм, колорадо, сша
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В штате Колорадо смотрители парка спасли оленя, голова которого застряла в пластиковой кормушке для птиц.
Джо Николсон, сотрудник службы охраны природы штата, заметивший оленя, смог его поймать и, прижав к земле, освободить его шею.
Дикие животные, особенно олени, лоси, зимой часто ищут пищу в кормушках для птиц, отметил спасатель.
Он призвал граждан убирать в этот период с участков волейбольные сетки, гамаки, подвесные светильники и другие предметы, в которых могут запутаться звери.
"Каждый год служба по охране природы получает сообщения об оленях и лосях, которые умерли, застряв в заборе или в предметах, которые мешают им есть", — рассказал Николсон.