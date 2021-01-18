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Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента
Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента
Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:51
2021-01-18T17:04
павел фрадков
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте управделами президента, с 21 мая 2015 года по 17 января 2021 года Фрадков был заместителем управляющего делами президента РФ.
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павел фрадков, россия, владимир путин, политика

Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента

16:51 18.01.2021 (обновлено: 17:04 18.01.2021)
 
© Фото : пресс-служба РосимуществаПавел Фрадков
Павел Фрадков - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : пресс-служба Росимущества
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно информации на сайте управделами президента, с 21 мая 2015 года по 17 января 2021 года Фрадков был заместителем управляющего делами президента РФ.
"Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента РФ, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.
 
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