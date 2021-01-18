https://ria.ru/20210118/naznachenie-1593553355.html

Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента

Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:51

2021-01-18T16:51

2021-01-18T17:04

павел фрадков

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Согласно информации на сайте управделами президента, с 21 мая 2015 года по 17 января 2021 года Фрадков был заместителем управляющего делами президента РФ.

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2021

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павел фрадков, россия, владимир путин, политика