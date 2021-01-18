https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593548943.html

Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД

Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД

Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:25

2021-01-18T16:25

2021-01-18T16:25

гумвд

ив роше

вадим кобзев

алексей навальный

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

германия

московская область (подмосковье)

химки

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает в понедельник ГУМВД по Московской области.По заявлению полиции, доступ посторонних на заседание ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности".Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.

https://ria.ru/20210118/navalnyy-1593434268.html

германия

московская область (подмосковье)

химки

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево" 2021-01-18T16:25 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, московская область (подмосковье), химки, происшествия