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Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД
Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД
Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:25
2021-01-18T16:25
гумвд
ив роше
вадим кобзев
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
германия
московская область (подмосковье)
химки
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает в понедельник ГУМВД по Московской области.По заявлению полиции, доступ посторонних на заседание ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности".Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
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германия
московская область (подмосковье)
химки
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Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево"
Алексея Навального задержали в аэропорту "Шереметьево"
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гумвд, ив роше, вадим кобзев, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), германия, московская область (подмосковье), химки, происшествия

Полиция объяснила проведение суда по Навальному в УВД

16:25 18.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗдание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево
Здание 2-го отдела полиции Управления МВД России по г. о. Химки, куда доставлен Алексей Навальный, накануне задержанный в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Выездное заседание суда по делу Алексея Навального решили провести в отделении полиции из-за того, что у него не было результатов теста на коронавирус, сообщает в понедельник ГУМВД по Московской области.

"В связи с тем, что 17 января, в день прибытия из Германии в Россию, у условно осужденного Навального отсутствовали актуальные результаты теста на коронавирусную инфекцию, руководство 2-го отдела полиции УМВД России по Химкам обратилось в Химкинский городской суд с ходатайством о проведении выездного заседания по месту фактического содержания задержанного", - говорится в релизе.

По заявлению полиции, доступ посторонних на заседание ограничен "в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности".
Как сообщал РИА Новости адвокат Вадим Кобзев, рассматривается представление полиции о заключении Навального в СИЗО до заседания, на котором решат, будет ли его условный срок заменен на реальный.
Накануне Навального задержали в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Германии, где он проходил лечение после инцидента с предполагаемым отравлением. После этого его, по данным защиты, отвезли в отдел полиции в Химки – ближайшему к Шереметьево крупному городу. По данным ФСИН, он задержан за многократные нарушения испытательного срока как условно осужденный.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
Вчера, 08:00
Наука безоглядной ненависти и безоглядной любви
У Навального есть две условные судимости. Первая, по делу "Кировлеса", связана с растратой более 16 миллионов рублей; вторая, по делу "Ив Роше", - с хищением свыше 30 миллионов рублей. Виновным он себя не признает, считая свое преследование политически мотивированным.
 
ГУМВДИв РошеВадим КобзевАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ГерманияМосковская область (Подмосковье)ХимкиПроисшествия
 
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