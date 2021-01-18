Лавров назвал ответ Германии на запросы по Навальному отпиской
© AP Photo / Pavel GolovkinАлексей Навальный
© AP Photo / Pavel Golovkin
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ответ ФРГ на российские запросы по блогеру Алексею Навальному – это отписка, нужен ещё один запрос, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия получила ответ Германии по ситуации с Алексеем Навальным, однако он не содержал ничего по сути.
"Насчет запросов, которые направляет Генпрокуратура - это ее прерогатива. Я думаю, что, конечно, дополнительный запрос необходимо направить, просто чтобы немецкие коллеги не ощущали себя уже исполнившими свои функции. Это была отписка, не достойная ведомства, призванного отвечать за юридические аспекты правоохранительных дел", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Находящийся в розыске Навальный вернулся в Россию из ФРГ в воскресенье. Он был задержан в аэропорту, сообщила ФСИН. Дальнейшую меру пресечения Навального определит суд, до решения суда он будет находиться под стражей, отметило ведомство.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее посоветовала зарубежным политикам, которые комментируют ситуацию вокруг Навального, уважать международное право, не посягать на национальное законодательство суверенных государств и заняться проблемами в своих странах. Лавров, комментируя в понедельник призывы стран Запада об освобождении Навального, заявил, что их цель - отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития. По его словам, "прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии, как под копирку".
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ тогда подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации: за месяц Россия направила Германии запросы о правовой помощи по ситуации с Навальным, ответы на них на тот момент так и не были получены, равно как и от ОЗХО - на соответствующие письма.
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить российские прокуратура и полиция.
Власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
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