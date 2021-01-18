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ФБР начало проверку в Нацгвардии перед инаугурацией Байдена
ФБР начало проверку в Нацгвардии перед инаугурацией Байдена
ФБР проводит проверку в Национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 18.01.2021
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР проводит проверку в Национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее телеканал MSNBC передавал, что 15 тысяч бойцов Нацгвардии уже прибыли в Вашингтон для охраны мероприятия, которое должно состояться 20 января. К этому дню цифра вырастет до 25 тысяч, силовики прибудут из всех 50 штатов.По данным СМИ, некоторые из них могут представлять угрозу для будущего президента или других VIP-гостей. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку.Также уточняется, что ФБР начало проверку более недели назад и должно завершить ее к среде. При этом Маккарти и другие представители власти заявляют, что доказательств подобных угроз не зафиксировано."Мы постоянно следим за этим, проводим проверки людей, занятых в операции, по второму и третьему разу &lt;...&gt; Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями", — заявил Маккарти.Проверка ФБР включает в себя просмотр имен людей по базам данных и специальному списку наблюдения, составленному ведомством. В них могут быть сведения о вопросах, связанных с терроризмом, объяснил в беседе с агентством Дэвид Гомес, бывший инспектор Федерального бюро расследований по национальной безопасности в Сиэтле.При этом генерал Дэниел Хокансон подчеркнул, что в случае появления сообщений, что кто-либо из "военных или служащих ВВС выражает экстремистские взгляды", информацию передают в правоохранительные органы или вышестоящему начальству. Он указал, что существуют хорошие способы для выявления любых потенциальных угроз.
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Подготовка к инаугурации: США мобилизовали военнослужащих нацгвардии
Подготовка к инаугурации в Америке идет полным ходом. Территория вокруг Капитолия напоминает военный лагерь. От Национальной гвардии Пуэрто-Рико в Вашингтон на самолете ВВС США отправились более 120 солдат. Министерство обороны США уполномочило 21 тысячу военнослужащих нацгвардии оказать помощь правоохранительным органам в обеспечении порядка во время инаугурации Джо Байдена 20 января. Также в Вашингтоне заранее закрывают специальными щитами окна офисных зданий, в том числе ведущих СМИ страны.
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фбр, джо байден, москва, сиэтл, вашингтон (город), сша, в мире

ФБР начало проверку в Нацгвардии перед инаугурацией Байдена

07:04 18.01.2021 (обновлено: 09:11 18.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация в Вашингтоне перед инаугурацией
Ситуация в Вашингтоне перед инаугурацией - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ФБР проводит проверку в Национальной гвардии перед инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее телеканал MSNBC передавал, что 15 тысяч бойцов Нацгвардии уже прибыли в Вашингтон для охраны мероприятия, которое должно состояться 20 января. К этому дню цифра вырастет до 25 тысяч, силовики прибудут из всех 50 штатов.
По данным СМИ, некоторые из них могут представлять угрозу для будущего президента или других VIP-гостей. Министр сухопутных сил США Райан Маккарти заявил агентству, что властям известна эта потенциальная угроза, командующие предупреждены и должны быть начеку.
Также уточняется, что ФБР начало проверку более недели назад и должно завершить ее к среде. При этом Маккарти и другие представители власти заявляют, что доказательств подобных угроз не зафиксировано.
"Мы постоянно следим за этим, проводим проверки людей, занятых в операции, по второму и третьему разу <...> Нам необходимо задействовать все механизмы для тщательной проверки тех мужчин и женщин, которые будут заниматься подобными операциями", — заявил Маккарти.
Проверка ФБР включает в себя просмотр имен людей по базам данных и специальному списку наблюдения, составленному ведомством. В них могут быть сведения о вопросах, связанных с терроризмом, объяснил в беседе с агентством Дэвид Гомес, бывший инспектор Федерального бюро расследований по национальной безопасности в Сиэтле.
При этом генерал Дэниел Хокансон подчеркнул, что в случае появления сообщений, что кто-либо из "военных или служащих ВВС выражает экстремистские взгляды", информацию передают в правоохранительные органы или вышестоящему начальству. Он указал, что существуют хорошие способы для выявления любых потенциальных угроз.
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