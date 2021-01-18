https://ria.ru/20210118/napadenie-1593438839.html

В Сирии двое солдат погибли при нападении террористов

В Сирии двое солдат погибли при нападении террористов

Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на КПП сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, об этом сообщает... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T01:43

2021-01-18T01:43

2021-01-18T01:43

война в сирии

эль-кунейтра (мухафаза)

ирак

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584429729_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_f5e287dc38e36b44290f5b28130bc16a.jpg

КАИР, 18 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на КПП сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, об этом сообщает портал издания "Аль-Ватан" со ссылкой на медицинские источники.По данным собеседников интернет-издания, инцидент произошел в селении Рувейхина в западной части Эль-Кунейтры.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210114/siriya-1592947008.html

эль-кунейтра (мухафаза)

ирак

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эль-кунейтра (мухафаза), ирак, сирия, в мире