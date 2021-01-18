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В Сирии двое солдат погибли при нападении террористов
В Сирии двое солдат погибли при нападении террористов
Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на КПП сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, об этом сообщает... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T01:43
2021-01-18T01:43
2021-01-18T01:43
война в сирии
эль-кунейтра (мухафаза)
ирак
сирия
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КАИР, 18 янв - РИА Новости. Двое военнослужащих погибли, еще двое получили ранения в результате нападения на КПП сирийской армии в провинции Эль-Кунейтра на юге Сирии, об этом сообщает портал издания "Аль-Ватан" со ссылкой на медицинские источники.По данным собеседников интернет-издания, инцидент произошел в селении Рувейхина в западной части Эль-Кунейтры.Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.*Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210114/siriya-1592947008.html
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эль-кунейтра (мухафаза), ирак, сирия, в мире