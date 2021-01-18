https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593522500.html

Попова заявила о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Попова заявила о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T14:39

2021-01-18T14:39

2021-01-18T15:20

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество