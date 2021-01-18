https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593522500.html
Попова заявила о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Попова заявила о постепенной стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T14:39
2021-01-18T14:39
2021-01-18T15:20
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_0:0:2657:1495_1920x0_80_0_0_a1deb76018769a8dcd9c9ff3a995e69e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в РФ стабилизируется, но остается достаточно напряженной, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Она подчеркнула, что все необходимые меры по стабилизации ситуации в этих субъектах принимаются. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581895912_59:0:2449:1793_1920x0_80_0_0_d079ea6f283f26576347bc81fa11bd0f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, общество