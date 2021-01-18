https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593509389.html

В Подмосковье поступит около 300 тысяч доз вакцин от COVID-19

В Подмосковье поступит около 300 тысяч доз вакцин от COVID-19

Порядка 300-350 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Московскую область в марте, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:54

2021-01-18T13:54

2021-01-18T13:54

распространение коронавируса

коронавирус в россии

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Порядка 300-350 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции поступит в Московскую область в марте, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.Ранее Воробьев заявил, что ситуация с COVID-19 в Подмосковье улучшается, обратное перепрофилирование инфекционных коек начнется в регионе с 25 января.В понедельник в Московской области выявили 1381 случай заболевания коронавирусной инфекцией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210118/vaktsiny-1593481962.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество