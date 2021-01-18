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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593441349.html
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний
Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний
Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T03:22
2021-01-18T03:22
распространение коронавируса
евгений тимаков
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
роман вильфанд
москва
общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Он отметил, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.Меры профилактики заболеваний в этом году, по словам Тимакова, будут такими же, как и в предыдущие годы: не ходить на купания одному, взять сменную одежду, не забыть нескользящие тапочки.Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, роман вильфанд, москва, общество

Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

03:22 18.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкКрещенские купания в Москве
Крещенские купания в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.
День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.
"Сильный выброс адреналина и специфических ферментов, стимулирующих иммунитет, который происходит во время погружения в ледяную воду, никаким образом не дают проникнуть вирусу. Резкий всплеск иммунитета на корню губит различные вирусы и бактерии. А на морозе вирус передается значительно реже. Это сводит в принципе почти на ноль шанс заразиться", - сказал Тимаков.
Он отметил, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.
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Меры профилактики заболеваний в этом году, по словам Тимакова, будут такими же, как и в предыдущие годы: не ходить на купания одному, взять сменную одежду, не забыть нескользящие тапочки.
Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаЕвгений ТимаковКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеРоман ВильфандМоскваОбщество
 
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