https://ria.ru/20210118/koronavirus-1593441349.html

Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

Инфекционист оценил риск заражения COVID-19 во время крещенских купаний

Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T03:22

2021-01-18T03:22

2021-01-18T03:22

распространение коронавируса

евгений тимаков

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

роман вильфанд

москва

общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Риск заражения коронавирусом во время крещенских купаний минимальный, так как на морозе вирус передается реже, а выброс адреналина во время погружения в холодную воду не даст возможности вирусу проникнуть в организм, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников, и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.Он отметил, что риск заразиться через воду также отсутствует, так как вода не является источником инфекции.Меры профилактики заболеваний в этом году, по словам Тимакова, будут такими же, как и в предыдущие годы: не ходить на купания одному, взять сменную одежду, не забыть нескользящие тапочки.Купание должно проводиться в оборудованных местах, после процедуры следует выпить горячий чай, чтобы согреться, уточнил врач.Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что температура воздуха в ночь на 19 января, когда православные отмечают Крещение Господне, в Москве и области будет достигать минус 24 градусов, а местами минус 28 градусов.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html

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евгений тимаков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, роман вильфанд, москва, общество