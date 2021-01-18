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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210118/gosuslugi-1593466793.html
Сайт госуслуг планируют использовать для записи на вакцинацию от COVID-19
Сайт госуслуг планируют использовать для записи на вакцинацию от COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность через Госуслуги получать уведомления о результатах тестирования на COVID-19,... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:54
2021-01-18T10:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
правительство рф
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность через Госуслуги получать уведомления о результатах тестирования на COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" с учетом ранее данных поручений ... проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции", - говорится в сообщении.Доклад необходимо представить до 1 февраля 2021 года, далее - один раз в полгода.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, правительство рф

Сайт госуслуг планируют использовать для записи на вакцинацию от COVID-19

10:54 18.01.2021
 
© РИА НовостиОфициальный интернет-портал государственных услуг
Официальный интернет-портал государственных услуг - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля проработать возможность через Госуслуги получать уведомления о результатах тестирования на COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика" с учетом ранее данных поручений ... проработать вопросы использования портала государственных услуг для уведомления граждан о результатах тестирования на наличие возбудителя новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также для записи населения на вакцинацию против указанной инфекции", - говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 февраля 2021 года, далее - один раз в полгода.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
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