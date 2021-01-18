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Газовоз с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола
Газовоз с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола
Газовоз "Кристоф де Маржери" завершил первый январский рейс по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T21:34
2021-01-18T22:17
россия
арктика
совкомфлот
леонид михельсон
новатэк
экономика
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Газовоз "Кристоф де Маржери" завершил первый январский рейс по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщает "Совкомфлот".Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили (4,5 тысячи километров). Как отмечают в судоходной компании, результаты перехода подтверждают, что грузовые перевозки в восточном направлении Арктики становятся возможны в осенне-зимний период на 1-2 месяца позже. "Что позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП", - отмечают в "Совкомфлоте".На всем протяжении трассы СМП судно осуществляло самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола. Средняя скорость плавания составила 9,5 узла."Новатэк" начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 году, рассматривая для себя этот маршрут как стратегически важный для работы на азиатских рынках. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но с развитием ледокольного флота в РФ рассчитывает в 2024 году выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
https://ria.ru/20200925/sudoverf-1577762666.html
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россия, арктика, совкомфлот, леонид михельсон, новатэк, экономика

Газовоз с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола

21:34 18.01.2021 (обновлено: 22:17 18.01.2021)
 
© Фото : ПАО "Газпром"Танкер-газовоз "Великий Новгород"
Танкер-газовоз Великий Новгород - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : ПАО "Газпром"
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Газовоз "Кристоф де Маржери" завершил первый январский рейс по доставке партии сжиженного природного газа (СПГ) в восточном направлении Северного морского пути (СМП), сообщает "Совкомфлот".

"16 января газовоз "Кристоф де Маржери" достиг траверза мыса Дежнева и завершил переход по трассе СМП в восточном направлении в рамках выполнения коммерческого рейса по доставке партии сжиженного газа проекта "Ямал СПГ" в Азиатско-Тихоокеанский регион. Впервые транспортировка российского СПГ по данному маршруту была обеспечена в январе", - говорится в релизе.

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Продолжительность перехода газовоза от выхода из Морского канала Обской губы до мыса Дежнева составила 10 суток 21 час. Судно преодолело расстояние в 2474 морских мили (4,5 тысячи километров). Как отмечают в судоходной компании, результаты перехода подтверждают, что грузовые перевозки в восточном направлении Арктики становятся возможны в осенне-зимний период на 1-2 месяца позже. "Что позволяет еще на шаг приблизиться к организации круглогодичной безопасной навигации на всем протяжении трассы СМП", - отмечают в "Совкомфлоте".
На всем протяжении трассы СМП судно осуществляло самостоятельное плавание, без сопровождения ледокола. Средняя скорость плавания составила 9,5 узла.
"Новатэк" начал первые поставки СПГ в восточном направлении Северного морского пути в 2018 году, рассматривая для себя этот маршрут как стратегически важный для работы на азиатских рынках. Пока компания экспортирует СПГ по данному маршруту лишь в период летней навигации, но с развитием ледокольного флота в РФ рассчитывает в 2024 году выйти на круглогодичный ход на восток по СМП, говорил в сентябре 2019 года глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ в морском порту Саббета - РИА Новости, 1920, 16.11.2020
16 ноября 2020, 14:24Акценты
СПГ всё? Что будет с газом после 2020 годаЕще совсем недавно сжиженный газ был слишком дорогим, теперь же он стал слишком дешевым, а СПГ-проекты нерентабельными. Плохая новость для целой отрасли и хорошая для трубопроводного топлива.
 
РоссияАрктикаСовкомфлотЛеонид МихельсонНоватэкЭкономика
 
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