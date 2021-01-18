Газовоз с Ямала совершил самый ранний проход по Севморпути без ледокола

СПГ всё? Что будет с газом после 2020 года

Еще совсем недавно сжиженный газ был слишком дорогим, теперь же он стал слишком дешевым, а СПГ-проекты нерентабельными. Плохая новость для целой отрасли и хорошая для трубопроводного топлива.