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На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке убийства медсестры
На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке убийства медсестры
Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело против жителя Ессентуков, который пытался убить супругу, однако ее спасли коллеги-медсестры, сообщило... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:30
2021-01-18T14:54
россия
следственный комитет россии (ск рф)
ессентуки
ставропольский край
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело против жителя Ессентуков, который пытался убить супругу, однако ее спасли коллеги-медсестры, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 23 июня 2020 года обвиняемый пришел в один из санаториев в городе Ессентуки, где его супруга работала медицинской сестрой. В ходе разговора о предстоящем разводе он учинил скандал и напал с ножом на женщину, нанеся ей более 10 ударов. От расправы потерпевшую спасли две ее коллеги, которые оттащили разъяренного мужчину от раненой супруги, отмечает СУСК.Медицинские сестры, проявившие мужество и отвагу, были награждены медалями Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага".
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россия, следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, ставропольский край, происшествия

На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке убийства медсестры

13:30 18.01.2021 (обновлено: 14:54 18.01.2021)
 
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краюВ Ессентуках мужчина обвиняется в попытке убийства своей супруги
В Ессентуках мужчина обвиняется в попытке убийства своей супруги - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
© Фото : СУ СКР по Ставропольскому краю
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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело против жителя Ессентуков, который пытался убить супругу, однако ее спасли коллеги-медсестры, сообщило следственное управление СК РФ по региону.
"Следственный отдел по городу Ессентуки завершил расследование уголовного дела в отношении 31-летнего жителя города Ессентуки. Он обвиняется в совершении преступления по статье УК РФ "покушение на убийство", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, вечером 23 июня 2020 года обвиняемый пришел в один из санаториев в городе Ессентуки, где его супруга работала медицинской сестрой. В ходе разговора о предстоящем разводе он учинил скандал и напал с ножом на женщину, нанеся ей более 10 ударов. От расправы потерпевшую спасли две ее коллеги, которые оттащили разъяренного мужчину от раненой супруги, отмечает СУСК.
"Следователь СКР собрал необходимую доказательственную базу и завершил расследование уголовного дела. С утвержденным обвинительным заключением оно поступило в суд для рассмотрения по существу", - добавили в следственном управлении.
Медицинские сестры, проявившие мужество и отвагу, были награждены медалями Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага".
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)ЕссентукиСтавропольский крайПроисшествия
 
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