https://ria.ru/20210118/delo-1593503900.html

На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке убийства медсестры

На Ставрополье суд рассмотрит дело о попытке убийства медсестры

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело против жителя Ессентуков, который пытался убить супругу, однако ее спасли коллеги-медсестры, сообщило... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:30

2021-01-18T13:30

2021-01-18T14:54

россия

следственный комитет россии (ск рф)

ессентуки

ставропольский край

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 18 янв - РИА Новости. Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело против жителя Ессентуков, который пытался убить супругу, однако ее спасли коллеги-медсестры, сообщило следственное управление СК РФ по региону.По данным следствия, вечером 23 июня 2020 года обвиняемый пришел в один из санаториев в городе Ессентуки, где его супруга работала медицинской сестрой. В ходе разговора о предстоящем разводе он учинил скандал и напал с ножом на женщину, нанеся ей более 10 ударов. От расправы потерпевшую спасли две ее коллеги, которые оттащили разъяренного мужчину от раненой супруги, отмечает СУСК.Медицинские сестры, проявившие мужество и отвагу, были награждены медалями Следственного комитета Российской Федерации "Доблесть и отвага".

https://ria.ru/20210118/sud-1593463021.html

россия

ессентуки

ставропольский край

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россия, следственный комитет россии (ск рф), ессентуки, ставропольский край, происшествия