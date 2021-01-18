https://ria.ru/20210118/chistki-1593465080.html

Эксперт оценил возможные последствия "чистки" ФБР в Нацгвардии США

Эксперт оценил возможные последствия "чистки" ФБР в Нацгвардии США

Проверки ФБР бойцов Нацгвардии могут обернуться "чистками" и потерей работы для силовиков, симпатизирующих Дональду Трампу, а это может привести к внутреннему... РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T10:47

2021-01-18T10:47

2021-01-18T10:47

захват капитолия в вашингтоне

фбр

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Проверки ФБР бойцов Нацгвардии могут обернуться "чистками" и потерей работы для силовиков, симпатизирующих Дональду Трампу, а это может привести к внутреннему обострению или даже спровоцировать реальный терроризм в США, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее СМИ сообщили о проводимой ФБР проверке бойцов Национальной гвардии из-за возможной внутренней атаки или другой угрозы безопасности с их стороны. Отмечается, что некоторые из служащих, которым поручено защищать Вашингтон в ближайшие дни, могут представлять угрозу для избранного президента Джо Байдена или других "VIP-гостей".По его словам, исключить такой сценарий нельзя, это будет "крайнее обострение" ситуации."Есть такой термин - редукция политического поля, то есть когда поле политических возможностей суживается, происходит сплочение социума, политии вокруг набора политических позиций. Соответственно, политические позиции, которые в это не вписываются, исключаются", - отметил американист.Эксперт напомнил, что это не является исключительным случаем для истории: так, после войны за независимость сторонников британской империи, которые считали, что можно сохранить верность британской короне, лишали работы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210117/ssha-1593403919.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире