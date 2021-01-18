https://ria.ru/20210118/chistki-1593465080.html
Эксперт оценил возможные последствия "чистки" ФБР в Нацгвардии США
Эксперт оценил возможные последствия "чистки" ФБР в Нацгвардии США
Проверки ФБР бойцов Нацгвардии могут обернуться "чистками" и потерей работы для силовиков, симпатизирующих Дональду Трампу, а это может привести к внутреннему... РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T10:47
2021-01-18T10:47
2021-01-18T10:47
захват капитолия в вашингтоне
фбр
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Проверки ФБР бойцов Нацгвардии могут обернуться "чистками" и потерей работы для силовиков, симпатизирующих Дональду Трампу, а это может привести к внутреннему обострению или даже спровоцировать реальный терроризм в США, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.Ранее СМИ сообщили о проводимой ФБР проверке бойцов Национальной гвардии из-за возможной внутренней атаки или другой угрозы безопасности с их стороны. Отмечается, что некоторые из служащих, которым поручено защищать Вашингтон в ближайшие дни, могут представлять угрозу для избранного президента Джо Байдена или других "VIP-гостей".По его словам, исключить такой сценарий нельзя, это будет "крайнее обострение" ситуации."Есть такой термин - редукция политического поля, то есть когда поле политических возможностей суживается, происходит сплочение социума, политии вокруг набора политических позиций. Соответственно, политические позиции, которые в это не вписываются, исключаются", - отметил американист.Эксперт напомнил, что это не является исключительным случаем для истории: так, после войны за независимость сторонников британской империи, которые считали, что можно сохранить верность британской короне, лишали работы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фбр, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Проверки ФБР бойцов Нацгвардии могут обернуться "чистками" и потерей работы для силовиков, симпатизирующих Дональду Трампу
, а это может привести к внутреннему обострению или даже спровоцировать реальный терроризм в США, считает политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев.
Ранее СМИ сообщили о проводимой ФБР проверке бойцов Национальной гвардии из-за возможной внутренней атаки или другой угрозы безопасности с их стороны. Отмечается, что некоторые из служащих, которым поручено защищать Вашингтон в ближайшие дни, могут представлять угрозу для избранного президента Джо Байдена
или других "VIP-гостей".
"Эта "охота на ведьм" может грозить в первую очередь потерей работы для огромного числа людей. Будут проверены их аккаунты во всевозможных соцсетях, не исключено, что будет взломана их переписка, обнаружены их симпатии. Разумеется, это будет поставлено им в вину и приравнено к исповедованию тех взглядов, которые несовместимы с теми должностями, которые они занимают. Чистка есть чистка. Поскольку у людей это не вызывает никаких добрых чувств, я не исключаю, что может быть и внутренний терроризм реальный. Когда отчаявшиеся, лишенные работы, оскорбленные люди начнут мстить, используя оружие", - сказал Межуев в беседе с РИА Новости.
По его словам, исключить такой сценарий нельзя, это будет "крайнее обострение" ситуации.
"Есть такой термин - редукция политического поля, то есть когда поле политических возможностей суживается, происходит сплочение социума, политии вокруг набора политических позиций. Соответственно, политические позиции, которые в это не вписываются, исключаются", - отметил американист.
Эксперт напомнил, что это не является исключительным случаем для истории: так, после войны за независимость сторонников британской империи, которые считали, что можно сохранить верность британской короне, лишали работы.
"Они были вынуждены переселиться в Канаду. Я не исключаю, что тем людям, которые называют себя трампистами, придется тоже куда-то переселиться", - заявил Межуев.