https://ria.ru/20210118/buynaksk-1593549696.html

И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали после массового отравления

И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали после массового отравления

Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T16:29

2021-01-18T16:29

2021-01-18T18:05

россия

следственный комитет россии (ск рф)

буйнакск

происшествия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске, сообщается на сайте СК РФ.Всего с 11 января в больницы Буйнакска с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. В воскресенье пресс-служба минздрава Дагестана сообщала, что с выздоровлением выписаны более 75% отравившихся. Было возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.По данным СК, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала", с 8 октября 2020 года некачественно выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.Отмечается, что расследование дела продолжается, устанавливаются другие виновные должностные лица.

https://ria.ru/20201123/delo-1585958572.html

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия