https://ria.ru/20210118/buynaksk-1593549696.html
И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали после массового отравления
И.о. директора "Буйнакскводоканала" задержали после массового отравления
Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T16:29
2021-01-18T16:29
2021-01-18T18:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
буйнакск
происшествия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске, сообщается на сайте СК РФ.Всего с 11 января в больницы Буйнакска с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. В воскресенье пресс-служба минздрава Дагестана сообщала, что с выздоровлением выписаны более 75% отравившихся. Было возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.По данным СК, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала", с 8 октября 2020 года некачественно выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.Отмечается, что расследование дела продолжается, устанавливаются другие виновные должностные лица.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), буйнакск, происшествия
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Исполняющего обязанности директора "Буйнакскводоканала" задержали из-за отравления питьевой водой сотен человек в Буйнакске
, сообщается на сайте СК
РФ.
Всего с 11 января в больницы Буйнакска с признаками отравления обратились 303 человека, среди них 239 детей. Из них были госпитализированы 199 человек, в том числе 170 детей. В воскресенье пресс-служба минздрава Дагестана сообщала, что с выздоровлением выписаны более 75% отравившихся. Было возбуждено дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
По данным СК, Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора "Буйнакскводоканала", с 8 октября 2020 года некачественно выполнял работы и оказывал услуги по поставке питьевой воды жителям города, что вызвало их заболевание острой кишечной инфекцией.
"В настоящее время Шарипов задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследование дела продолжается, устанавливаются другие виновные должностные лица.