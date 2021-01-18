https://ria.ru/20210118/blokada-1593505041.html

Матвиенко поздравила жителей Северной столицы с годовщиной снятия блокады

Матвиенко поздравила жителей Северной столицы с годовщиной снятия блокады

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила житетелей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады. РИА Новости, 18.01.2021

2021-01-18T13:36

2021-01-18T13:36

2021-01-18T13:39

75 лет великой победы

великая отечественная война (1941-1945)

валентина матвиенко

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила житетелей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады.Спикер отметила, что в результате успешной операции по прорыву осадного кольца наступил долгожданный переломный момент в затяжной и кровопролитной битве. Обессиленные и изможденные от голода и холода ленинградцы стойко и мужественно защищали свой любимый город.Она привела слова Ольги Берггольц: "Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем – близок день освобожденья". В этих словах - и неимоверная боль, и твердая уверенность непокоренных ленинградцев в победе над врагом, отметила Матвиенко.

https://ria.ru/20210117/pensioner-1593397175.html

санкт-петербург

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2021

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великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, санкт-петербург, общество