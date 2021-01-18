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Матвиенко поздравила жителей Северной столицы с годовщиной снятия блокады
Матвиенко поздравила жителей Северной столицы с годовщиной снятия блокады
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила житетелей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-18T13:36
2021-01-18T13:36
2021-01-18T13:39
75 лет великой победы
великая отечественная война (1941-1945)
валентина матвиенко
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила житетелей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады.Спикер отметила, что в результате успешной операции по прорыву осадного кольца наступил долгожданный переломный момент в затяжной и кровопролитной битве. Обессиленные и изможденные от голода и холода ленинградцы стойко и мужественно защищали свой любимый город.Она привела слова Ольги Берггольц: "Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем – близок день освобожденья". В этих словах - и неимоверная боль, и твердая уверенность непокоренных ленинградцев в победе над врагом, отметила Матвиенко.
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великая отечественная война (1941-1945), валентина матвиенко, санкт-петербург, общество
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поздравила житетелей Санкт-Петербурга с годовщиной снятия блокады.
"В этом году исполняется 78 лет со дня прорыва блокады Ленинграда. Дата 18 января 1943 года навсегда вошла в историю России как пример беззаветной любви к Отчизне, величайшей стойкости, самопожертвования и патриотизма ленинградцев", - говорится в обращении.
Спикер отметила, что в результате успешной операции по прорыву осадного кольца наступил долгожданный переломный момент в затяжной и кровопролитной битве. Обессиленные и изможденные от голода и холода ленинградцы стойко и мужественно защищали свой любимый город.
Она привела слова Ольги Берггольц: "Уже страданьям нашим не найти ни меры, ни названья, ни сравненья. Но мы в конце тернистого пути и знаем – близок день освобожденья". В этих словах - и неимоверная боль, и твердая уверенность непокоренных ленинградцев в победе над врагом, отметила Матвиенко.
"Сегодня мы чтим подвиг тех, кто сражался, не жалея своей жизни, и отстоял Ленинград. Эти героические дни - навсегда в наших сердцах. Вечная слава героям города на Неве", - заключила глава Совфеда.