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Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли
Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. РИА Новости, 17.01.2021
2021-01-17T14:39
2021-01-17T15:14
крушение российского судна в турции
россия
турция
в мире
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АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.По его словам, сухогруз под названием "Арвин" терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму.Ранее губернатор сообщил, что спасательную операцию осложняет плохая погода.Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году. До 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.С 2016 года судно ходит под флагом Палау (порт приписки Малакаль Харбор), говорится в материалах сайта Fleetphoto. Владелец судна — Arvin Shipping LTD.Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января сухогруз отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.
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крушение российского судна в турции, россия, турция, в мире

Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли

14:39 17.01.2021 (обновлено: 15:14 17.01.2021)
 
© AP Photo / Mehmet GuzelСудно береговой охраны Турции
Судно береговой охраны Турции - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© AP Photo / Mehmet Guzel
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АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.
По его словам, сухогруз под названием "Арвин" терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму.
"На борту находились 13 человек экипажа, все граждане России. На данный момент спасены пять членов экипажа, два тела подняты на борт спасательного катера, поиск шестерых продолжается", — приводит слова Гюнера агентство Anadolu.
Ранее губернатор сообщил, что спасательную операцию осложняет плохая погода.
Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.
По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году. До 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.
С 2016 года судно ходит под флагом Палау (порт приписки Малакаль Харбор), говорится в материалах сайта Fleetphoto. Владелец судна — Arvin Shipping LTD.
Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января сухогруз отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.
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