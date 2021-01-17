https://ria.ru/20210117/sukhogruz-1593399999.html

Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли

Два члена экипажа затонувшего российского судна погибли

Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T14:39

2021-01-17T14:39

2021-01-17T15:14

крушение российского судна в турции

россия

турция

в мире

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АНКАРА, 17 янв — РИА Новости. Два члена экипажа российского сухогруза, затонувшего у берегов Турции, погибли, сообщил губернатор провинции Бартын Синан Гюнер.По его словам, сухогруз под названием "Арвин" терпит бедствие в Черном море в районе Инкуму.Ранее губернатор сообщил, что спасательную операцию осложняет плохая погода.Турецкое Минобороны направило в район крушения фрегат.По данным портала Vesselfinder, сухогруз "Арвин" построен в 1975 году. До 1992 года ходил под российским флагом, затем перешел под флаг Болгарии, а после этого — Камбоджи.С 2016 года судно ходит под флагом Палау (порт приписки Малакаль Харбор), говорится в материалах сайта Fleetphoto. Владелец судна — Arvin Shipping LTD.Как следует из данных системы отслеживания судов Marinetraffic, 2 января сухогруз отправился из грузинского порта Поти в Бургас. Последний заход зафиксирован 15 января в турецком порту Бартын.

https://ria.ru/20210117/suda-1593401133.html

россия

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2021

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крушение российского судна в турции, россия, турция, в мире