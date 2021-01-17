https://ria.ru/20210117/navalnyy-1593406937.html

Захарова назвала полученный от ФРГ по Навальному ответ бессодержательным

Захарова назвала полученный от ФРГ по Навальному ответ бессодержательным

Россия получила ответ Германии по ситуации с Алексеем Навальным, но в нем не было ничего по существу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 17.01.2021

2021-01-17T16:19

2021-01-17T16:19

2021-01-17T17:35

госпитализация алексея навального

мария захарова

алексей навальный

германия

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. Россия получила ответ Германии по ситуации с Алексеем Навальным, но в нем не было ничего по существу, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.Накануне иностранные информагентства распространили заявление официального представителя Минюста ФРГ, в котором говорится, что Берлин обработал запросы от России о правовой помощи по делу Навального, "на них был дан ответ по существу". По сообщению немецкого агентства dpa, "медицинские заключения не были переданы", поскольку персональные данные о здоровье "особо охраняются законодательством Германии".Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной — не ясно, но ядов в анализах российские медики не обнаружили. Позднее пациента перевезли самолетом в Германию.После этого правительство ФРГ со ссылкой на военных медиков заявило, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Параллельное расследование начала ОЗХО. В Кремле сообщили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах. В МИД добавили, что в Германию направили ряд запросов о правовой помощи, которые остались без ответа.Навальный на этой неделе заявил, что намерен вернуться в Россию 17 января. После этого ФСИН сообщила, что планирует задержать его, поскольку суд должен решить вопрос о замене условного срока на реальный из-за нарушений режима условного заключения.У Навального есть две условные судимости: по делу "Кировлеса" о растрате более 16 миллионов рублей, и по делу "Ив Роше" о хищении свыше 30 миллионов рублей.Кроме того, в декабре СК возбудил против Навального уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным ведомства, из 588 миллионов рублей, собранных в виде пожертвования на свои проекты, Навальный потратил более 356 миллионов на личные цели.

https://ria.ru/20210116/navalnyy-1593257197.html

https://ria.ru/20201005/navalnyy-1578188230.html

https://ria.ru/20201215/navalnyy-1589192298.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, мария захарова, алексей навальный, германия, в мире