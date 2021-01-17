https://ria.ru/20210117/gruzovik-1593419202.html
В Москве грузовик столкнулся с трамваем
В Москве грузовик столкнулся с трамваем
Грузовик и трамвай столкнулись на северо-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-17T18:47
2021-01-17T18:47
2021-01-18T02:29
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593419967_0:28:896:532_1920x0_80_0_0_3297e106a69fe55e42594b0634c8aaf3.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись на северо-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Трамвай сошел с рельсов.Отмечается, что трамваи № 28к временно задерживаются, маршрут изменен.Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
https://ria.ru/20210117/mkad-1593371294.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/11/1593419967_187:0:896:532_1920x0_80_0_0_6c265ccaa8c93cb24629202fcd7208a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия