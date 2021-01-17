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В Москве грузовик столкнулся с трамваем
В Москве грузовик столкнулся с трамваем
Грузовик и трамвай столкнулись на северо-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 18.01.2021
2021-01-17T18:47
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москва
происшествия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись на северо-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Трамвай сошел с рельсов.Отмечается, что трамваи № 28к временно задерживаются, маршрут изменен.Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
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москва, происшествия

В Москве грузовик столкнулся с трамваем

18:47 17.01.2021 (обновлено: 02:29 18.01.2021)
 
© Фото : @Дептранс. Оперативно/TelegramДТП с участием грузовика и трамвая в Москве
ДТП с участием грузовика и трамвая в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
© Фото : @Дептранс. Оперативно/Telegram
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Грузовик и трамвай столкнулись на северо-западе Москвы, сообщает столичный департамент транспорта.
По предварительной информации, ДТП спровоцировал водитель грузовика. Трамвай сошел с рельсов.
Сотрудник ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.01.2021
Вчера, 05:20
На МКАД восстановили движение после ДТП с тремя автомобилями

"На Живописной улице, 24 произошло ДТП грузового автомобиля и трамвая № 28к", — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что трамваи № 28к временно задерживаются, маршрут изменен.
Движение трамваев на северо-западе Москвы восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.

"Восстановлено движение трамваев по Живописной улице", — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

 
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