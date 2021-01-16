В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским

"Это было одно из его главных требований, тоже несколько дней назад он обратился к нам с заявлением, у него были претензии к некоторым гражданам. По данному факту МВД начато расследование, и соответствующие следственные действия продолжаются, этот факт, конечно же, будет расследован, и будет дана соответствующая правовая оценка", - добавил он.