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В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским
В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским
Сотрудники правоохранительных органов Грузии провели в грузинском городе Каспи спецоперацию по освобождению двух заложников, заявил журналистам заместитель... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-16T14:35
2021-01-16T14:35
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ТБИЛИСИ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии провели в грузинском городе Каспи спецоперацию по освобождению двух заложников, заявил журналистам заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе.По данным грузинской телекомпании "Рустави 2", преступником был бывший полицейский, он взял в заложники своих партнеров по бизнесу.По его словам, преступник просил правоохранителей обеспечить ему машину, на которой он собирался покинуть территорию Грузии в направлении России.
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рустави 2, грузия, в мире

В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским

14:35 16.01.2021
 
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобили полиции Грузии
Автомобили полиции Грузии - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
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ТБИЛИСИ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии провели в грузинском городе Каспи спецоперацию по освобождению двух заложников, заявил журналистам заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе.
По данным грузинской телекомпании "Рустави 2", преступником был бывший полицейский, он взял в заложники своих партнеров по бизнесу.
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"В результате спецоперации заложники были освобождены после нескольких часов переговоров, обвиняемый был задержан. Мужчина обвиняется в захвате заложников, он находился в тяжелом эмоциональном состоянии, был очень возбужден...", - заявил Борцвадзе.

По его словам, преступник просил правоохранителей обеспечить ему машину, на которой он собирался покинуть территорию Грузии в направлении России.

"Это было одно из его главных требований, тоже несколько дней назад он обратился к нам с заявлением, у него были претензии к некоторым гражданам. По данному факту МВД начато расследование, и соответствующие следственные действия продолжаются, этот факт, конечно же, будет расследован, и будет дана соответствующая правовая оценка", - добавил он.

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