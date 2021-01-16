В Грузии освободили заложников, захваченных экс-полицейским
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ТБИЛИСИ, 16 янв - РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Грузии провели в грузинском городе Каспи спецоперацию по освобождению двух заложников, заявил журналистам заместитель главы МВД Владимир Борцвадзе.
По данным грузинской телекомпании "Рустави 2", преступником был бывший полицейский, он взял в заложники своих партнеров по бизнесу.
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"В результате спецоперации заложники были освобождены после нескольких часов переговоров, обвиняемый был задержан. Мужчина обвиняется в захвате заложников, он находился в тяжелом эмоциональном состоянии, был очень возбужден...", - заявил Борцвадзе.
По его словам, преступник просил правоохранителей обеспечить ему машину, на которой он собирался покинуть территорию Грузии в направлении России.
"Это было одно из его главных требований, тоже несколько дней назад он обратился к нам с заявлением, у него были претензии к некоторым гражданам. По данному факту МВД начато расследование, и соответствующие следственные действия продолжаются, этот факт, конечно же, будет расследован, и будет дана соответствующая правовая оценка", - добавил он.
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