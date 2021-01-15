https://ria.ru/20210115/zemletryasenie-1593244769.html

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек

Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:54

2021-01-15T17:54

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джоко видодо

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).По данным ведомства, 34 человека погибли в округе Мамуджу, восемь — в округе Маджене.Сообщалось, что ранения получили более 600 человек.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для борьбы с ее последствиями.

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2021

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Разбор завалов после землетрясения в Индонезии Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. 2021-01-15T17:54 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джоко видодо, сулавеси, индонезия, в мире