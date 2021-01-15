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Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек
Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек
Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по... РИА Новости, 15.01.2021
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сулавеси
индонезия
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).По данным ведомства, 34 человека погибли в округе Мамуджу, восемь — в округе Маджене.Сообщалось, что ранения получили более 600 человек.Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для борьбы с ее последствиями.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Разбор завалов после землетрясения в Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
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джоко видодо, сулавеси, индонезия, в мире

Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 40 человек

17:54 15.01.2021 (обновлено: 22:27 15.01.2021)
 
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Число жертв землетрясения на индонезийском острове Сулавеси увеличилось до 42, сообщил телеканал Channel News Asia со ссылкой на Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям (BNPB).
По данным ведомства, 34 человека погибли в округе Мамуджу, восемь — в округе Маджене.
Сообщалось, что ранения получили более 600 человек.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в ночь на пятницу по местному времени недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. Примерно 15 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.
Президент страны Джоко Видодо выразил соболезнования семьям жертв стихии и приказал местным властям действовать оперативно для борьбы с ее последствиями.
Последствия мощного землетрясения в Индонезии
© AFP 2020 / Firdaus

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

Спасатели ищут выживших после землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© AFP 2020 / Firdaus

Следом произошло более 20 афтершоков.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© AP Photo / Rudy Akdyaksyah

Многие погибшие находятся под завалами.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

Последствия землетрясения в Индонезии. 15 января 2021
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
© REUTERS / Basarnas Sulbar

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

Спасатели на месте землетрясения в индонезийском городе Мамуджу
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

Здание больницы в индонезийском городе Мамуджу, разрушенное в результате землетрясения
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
© REUTERS / Palang Merah Indonesia

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

Раненые люди возле отделения неотложной помощи, после землетрясения в Мамудж, Индонезия
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
1 из 10

Магнитуда землетрясений составила 5,7 и 6,2.

© AFP 2020 / Firdaus
2 из 10

Эпицентр второго находился недалеко от города Мамуджу.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
3 из 10

Следом произошло более 20 афтершоков.

© AFP 2020 / Firdaus
4 из 10

Погибли 34 человека, несколько сотен пострадали.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
5 из 10

Многие погибшие находятся под завалами.

© AP Photo / Rudy Akdyaksyah
6 из 10

На острове Сулавеси обрушилось множество зданий.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
7 из 10

Землетрясение разрушило больницу, под завалами оказались около десяти врачей и пациентов.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tad
8 из 10

Для спасения людей спасатели используют тяжелую технику.

© REUTERS / Basarnas Sulbar
9 из 10

Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики предупредил об опасности возникновения цунами.

© REUTERS / Antara Foto/Akbar Tado
10 из 10

Пострадавшие возле отделения неотложной помощи после землетрясения в Индонезии.

© REUTERS / Palang Merah Indonesia
 
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