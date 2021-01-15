https://ria.ru/20210115/zakhoroneniya-1593251520.html

СК возбудил дело из-за повреждения могил советских солдат на Украине

СК возбудил дело из-за повреждения могил советских солдат на Украине

В России возбудили уголовное дело после повреждения братской могилы бойцов Красной армии в украинском Херсоне, сообщил СК на своем сайте. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T18:22

2021-01-15T18:22

2021-01-15T19:39

следственный комитет россии (ск рф)

ссср

херсон

украина

в мире

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В России возбудили уголовное дело после повреждения братской могилы бойцов Красной армии в украинском Херсоне, сообщил СК на своем сайте.Дело открыто по статье УК "Повреждение воинских захоронений, увековечивающих память погибших при защите Отечества и его интересов в период Великой Отечественной войны".По данным следствия, 12 января неустановленные лица, на мемориальном кладбище в Херсоне разбили и повалили на землю 17 каменных плит, установленных на братских могилах бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны при освобождении Херсона от фашистских захватчиков.Подчеркивается, что ведомство и впредь будет "принципиально реагировать на любые попытки надругательства над памятью о героях Великой Отечественной войны, отдавших свои жизни для победы над нацизмом".

https://ria.ru/20210104/serbiya-1591967589.html

https://ria.ru/20210113/chekhiya-1592823326.html

ссср

херсон

украина

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), ссср, херсон, украина, в мире