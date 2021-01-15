https://ria.ru/20210115/vyplaty-1593204689.html

Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат

Некоторым категориям россиян могут повысить часть выплат

Россиянам с 1 февраля могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом. Он... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:56

2021-01-15T14:56

2021-01-15T15:21

россия

социальные выплаты

антон котяков

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Россиянам с 1 февраля могут повысить пособия, выплаты и компенсации. Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленном Минтрудом. Он опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.​Согласно документу, коэффициент индексации для выплат должен составлять 1,049."Проектом постановления предлагается установить коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций, предусмотренных перечнем, в размере 1,049 с 1 февраля 2021 года. Коэффициент индексации определен исходя из сложившегося за 2020 год индекса потребительских цен, равному 104,9 процента", — уточняется в пояснительной записке.Так, изменения могут затронуть граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, ветеранов, инвалидов, а также имеющих детей и другие категорий льготников.Ранее глава Минтруда Антон Котяков рассказал, что в этом году пенсии проиндексировали на 6,3 процента — выше уровня инфляции. Так, средний размер страховой пенсии увеличили на 1039 рублей, до 17 541 рубля.

https://ria.ru/20210104/pensiya-1591960904.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальные выплаты, антон котяков, общество