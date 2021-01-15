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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsinatsiya-1593175346.html
Лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V"
Лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V"
Блогер, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что готов впервые за 12 лет посетить Россию для вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:45
2021-01-15T12:45
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
виктор ляшко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
оппозиционная платформа - за жизнь
западная европа
коронавирусы
анатолий шарий
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Блогер, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что готов впервые за 12 лет посетить Россию для вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V"."Я, может быть, впервые за 12 лет посещу РФ. Вакцинироваться, конечно", - заявил Шарий в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".Политик отметил, что Западная Европа заявила о вакцинации американской вакциной Pfizer."А я не хочу ею вакцинироваться, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки. И когда в западной прессе я читаю, что это просто она провоцирует какие-то побочные эффекты, я ж не подопытный кролик, не орангутанг, поэтому тут, в Западной Европе, происходят дискуссии по поводу того, какой вакциной необходимо вакцинироваться", - добавил он.По его словам, в мире на данный момент наблюдается жесткая конкуренция между производителями вакцин. В качестве примера он привел удаление из Твиттера страницы вакцины "Спутник V".Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности, и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", виктор ляшко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, оппозиционная платформа - за жизнь, западная европа, коронавирусы, анатолий шарий, виктор медведчук, здоровье - общество, норвегия, украина

Лидер украинской "Партии Шария" готов привиться вакциной "Спутник V"

12:45 15.01.2021
 
© YouTube-канал Анатолий ШарийАнатолий Шарий
Анатолий Шарий - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© YouTube-канал Анатолий Шарий
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Блогер, лидер "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что готов впервые за 12 лет посетить Россию для вакцинации от коронавируса российской вакциной "Спутник V".
"Я, может быть, впервые за 12 лет посещу РФ. Вакцинироваться, конечно", - заявил Шарий в пятницу в эфире телеканала "112 Украина".
Председатель политсовета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 17:19Распространение коронавируса
Медведчук сделал прививку от COVID-19 во время отдыха в Крыму
Политик отметил, что Западная Европа заявила о вакцинации американской вакциной Pfizer.
"А я не хочу ею вакцинироваться, потому что меня абсолютно не устраивают смерти, которые произошли в Норвегии, 23 смерти, и до этого происходили непонятки. И когда в западной прессе я читаю, что это просто она провоцирует какие-то побочные эффекты, я ж не подопытный кролик, не орангутанг, поэтому тут, в Западной Европе, происходят дискуссии по поводу того, какой вакциной необходимо вакцинироваться", - добавил он.
По его словам, в мире на данный момент наблюдается жесткая конкуренция между производителями вакцин. В качестве примера он привел удаление из Твиттера страницы вакцины "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Ранее председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что харьковская компания "Биолек" обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса "Спутник V". Главный санитарный врач, замминистра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от COVID-19 не соответствуют действительности, и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Виктор ЛяшкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Оппозиционная платформа - За жизньЗападная ЕвропаКоронавирусыАнатолий ШарийВиктор МедведчукЗдоровье - ОбществоНорвегияУкраина
 
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