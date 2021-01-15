https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593201420.html

Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T14:43

2021-01-15T14:43

2021-01-15T14:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

pfizer, inc.

бельгия

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний."Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти", - сказал специалист.По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой. "Нет причин для паники вокруг вакцины", - добавил он.Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210114/privivka-1593043937.html

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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., бельгия, в мире