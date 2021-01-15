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Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer
Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T14:43
2021-01-15T14:43
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
pfizer, inc.
бельгия
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний."Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти", - сказал специалист.По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой. "Нет причин для паники вокруг вакцины", - добавил он.Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, pfizer, inc., бельгия, в мире

Житель Бельгии умер после вакцинации от COVID-19 препаратом Pfizer

14:43 15.01.2021
 
© REUTERS / Lucy NicholsonФлакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе
Флакон с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© REUTERS / Lucy Nicholson
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БРЮССЕЛЬ, 15 янв – РИА Новости. Житель Бельгии, которому было 82 года, скончался через пять дней после вакцинации от коронавируса, пишет в пятницу газета Le Libre со ссылкой на данные Федерального агентства по медикаментам и товарам для здоровья (FAMHP).

Сообщается, что проводится расследование с целью определить, существует ли связь между прививкой и кончиной человека. "Будет проведено вскрытие. Сейчас уже можно сказать, что этот человек имел серьезные хронические заболевания", - говорится в сообщении.

По словам бельгийского эпидемиолога Пьера Ван Дамма, в настоящее время в Бельгии проводится вакцинация постояльцев домов престарелых, а это наиболее уязвимая категория граждан, у большей части которых, в силу преклонного возраста, есть масса сопутствующих заболеваний.
"Можно предположить, что кто-то из вакцинируемых из числа постояльцев домов престарелых скончается в период вакцинирования по причинам, не связанным с прививкой. Если проводится расследование такой кончины, это делается с целью убедиться, что не вакцина привела к смерти", - сказал специалист.
Медицинские работники с вакциной от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech во время вакцинации в Лос-Анджелесе - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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В Норвегии после вакцинации Pfizer умерли 23 человека
По его словам, согласно предварительной информации, смерть мужчины также не связана с прививкой. "Нет причин для паники вокруг вакцины", - добавил он.
Согласно данным бельгийского федерального центра по вопросам коронавируса, в период с 28 декабря по 12 января в стране частичную вакцинацию препаратом Pfizer/BioNTech получили 34 979 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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