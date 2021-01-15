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Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности
Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности
Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:06
2021-01-15T02:06
2021-01-15T02:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
боливия
в мире
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ЛА-ПАС, 15 янв - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, сообщил представитель президента Хорхе Рихтер.Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сказал Рихтер в заявлении, опубликованном информационным агентством ABI.С прибытием первой партии из общего числа 5,2 миллиона доз вакцины, которая будет поставлена РФПИ и Институтом Гамалеи, правительство Боливии начнет массовую кампанию бесплатной вакцинации против COVID-19 для всех боливийцев старше 18 лет.Рихтер подчеркнул, что первые вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".Объявление о вакцинации президента прозвучало на фоне клеветнической компании против российской вакцины в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы.Помимо российского препарата правительство Боливии закупило пять миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и лабораторией AstraZeneca, и рассчитывает получить до трех миллионов доз в рамках механизма COVAX.
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире
ЛА-ПАС, 15 янв - РИА Новости.
Президент Боливии Луис Арсе
одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V
", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, сообщил представитель президента Хорхе Рихтер
.
Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сказал Рихтер в заявлении, опубликованном информационным агентством ABI.
С прибытием первой партии из общего числа 5,2 миллиона доз вакцины, которая будет поставлена РФПИ
и Институтом Гамалеи, правительство Боливии начнет массовую кампанию бесплатной вакцинации против COVID-19 для всех боливийцев старше 18 лет.
Рихтер подчеркнул, что первые вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".
Объявление о вакцинации президента прозвучало на фоне клеветнической компании против российской вакцины в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы.
Помимо российского препарата правительство Боливии закупило пять миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом
и лабораторией AstraZeneca, и рассчитывает получить до трех миллионов доз в рамках механизма COVAX.