Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593119049.html
Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности
Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности
Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:06
2021-01-15T02:06
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_d7d7bdc98c0f7915c59b59e9216a82d8.jpg
ЛА-ПАС, 15 янв - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, сообщил представитель президента Хорхе Рихтер.Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сказал Рихтер в заявлении, опубликованном информационным агентством ABI.С прибытием первой партии из общего числа 5,2 миллиона доз вакцины, которая будет поставлена РФПИ и Институтом Гамалеи, правительство Боливии начнет массовую кампанию бесплатной вакцинации против COVID-19 для всех боливийцев старше 18 лет.Рихтер подчеркнул, что первые вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".Объявление о вакцинации президента прозвучало на фоне клеветнической компании против российской вакцины в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы.Помимо российского препарата правительство Боливии закупило пять миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и лабораторией AstraZeneca, и рассчитывает получить до трех миллионов доз в рамках механизма COVAX.
боливия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591471008_86:0:995:682_1920x0_80_0_0_fabbd5653ebc063c53124a3baa77f57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире

Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности

02:06 15.01.2021
 
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина от коронавируса "Sputnik V"
Российская вакцина от коронавируса Sputnik V - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Правительство Буэнос-Айреса
Перейти в фотобанк
Российская вакцина от коронавируса "Sputnik V"
Читать ria.ru в
ЛА-ПАС, 15 янв - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, сообщил представитель президента Хорхе Рихтер.
Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сказал Рихтер в заявлении, опубликованном информационным агентством ABI.
С прибытием первой партии из общего числа 5,2 миллиона доз вакцины, которая будет поставлена РФПИ и Институтом Гамалеи, правительство Боливии начнет массовую кампанию бесплатной вакцинации против COVID-19 для всех боливийцев старше 18 лет.
Рихтер подчеркнул, что первые вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".
Объявление о вакцинации президента прозвучало на фоне клеветнической компании против российской вакцины в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы.
Помимо российского препарата правительство Боливии закупило пять миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и лабораторией AstraZeneca, и рассчитывает получить до трех миллионов доз в рамках механизма COVAX.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19БоливияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:46Летчики Балтфлота исполнили мечту ребенка побывать в кабине истребителя
15:45Кудрин ожидает сохранения доллара как мировой резервной валюты
15:42СМИ: правительство Нидерландов уходит в отставку
15:41МЧС назвало главные ошибки во время крещенских купаний
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
Лента новостейМолния