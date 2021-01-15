https://ria.ru/20210115/vaktsina-1593119049.html

Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности

Президент Боливии привьется вакциной "Спутник V" в знак уверенности

Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T02:06

2021-01-15T02:06

2021-01-15T02:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

боливия

в мире

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ЛА-ПАС, 15 янв - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе одним из первых в стране получит вакцину "Спутник V", чтобы продемонстрировать уверенность в государственной кампании по вакцинации, сообщил представитель президента Хорхе Рихтер.Президент будет вакцинирован, по нашим оценкам, из этой партии из 6 тысяч вакцин, которая поступит в этом месяце, в основном чтобы продемонстрировать уверенность в процессе вакцинации, который мы организуем", - сказал Рихтер в заявлении, опубликованном информационным агентством ABI.С прибытием первой партии из общего числа 5,2 миллиона доз вакцины, которая будет поставлена РФПИ и Институтом Гамалеи, правительство Боливии начнет массовую кампанию бесплатной вакцинации против COVID-19 для всех боливийцев старше 18 лет.Рихтер подчеркнул, что первые вакцины "будут предназначены в первую очередь для медицинского сектора, потому что они наиболее подвержены заражению".Объявление о вакцинации президента прозвучало на фоне клеветнической компании против российской вакцины в соцсетях, которую пытались организовать оппозиционные политические силы.Помимо российского препарата правительство Боливии закупило пять миллионов доз вакцины, разработанной Оксфордским университетом и лабораторией AstraZeneca, и рассчитывает получить до трех миллионов доз в рамках механизма COVAX.

боливия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, боливия, в мире