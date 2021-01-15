https://ria.ru/20210115/truboprovod-1593240613.html
Опубликован график строительства "Северного потока — 2" в водах Дании
Опубликован график строительства "Северного потока — 2" в водах Дании
Строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании начнется 25 января, следует из графика, который РИА Новости предоставило Датское энергетическое... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T17:37
2021-01-15T17:37
2021-01-15T19:12
санкции сша против "северного потока — 2"
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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании начнется 25 января, следует из графика, который РИА Новости предоставило Датское энергетическое агентство (DEA).Выполнять работы будет якорный трубоукладчик "Фортуна" в сопровождении судов "Артемис" и "Мурман".С 15 января должны начаться приготовления и необходимые испытания на участке.Завершив строительство в водах Дании в середине последней недели мая, "Фортуна" должна начать укладку "Северного потока — 2" в немецких водах.Также сегодня стало известно, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километра."Северный поток — 2"Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего строительство остановилось.Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.
https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html
https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html
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санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дания, сша, украина, в мире