https://ria.ru/20210115/truboprovod-1593240613.html

Опубликован график строительства "Северного потока — 2" в водах Дании

Опубликован график строительства "Северного потока — 2" в водах Дании

Строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании начнется 25 января, следует из графика, который РИА Новости предоставило Датское энергетическое... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T17:37

2021-01-15T17:37

2021-01-15T19:12

санкции сша против "северного потока — 2"

allseas

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

дания

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Строительство газопровода "Северный поток — 2" в водах Дании начнется 25 января, следует из графика, который РИА Новости предоставило Датское энергетическое агентство (DEA).Выполнять работы будет якорный трубоукладчик "Фортуна" в сопровождении судов "Артемис" и "Мурман".С 15 января должны начаться приготовления и необходимые испытания на участке.Завершив строительство в водах Дании в середине последней недели мая, "Фортуна" должна начать укладку "Северного потока — 2" в немецких водах.Также сегодня стало известно, что Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение на прокладку трубопровода в исключительной экономической зоне ФРГ. Речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километра."Северный поток — 2"Против строительства "Северного потока — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Вашингтон в декабре 2019 года ввел санкции против газопровода, в результате чего строительство остановилось.Укладка продолжилась в декабре 2020 года, судно "Фортуна" проложило 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным оператора проекта, компании Nord Stream 2 AG, недостроенными остались примерно 148 километров из общей протяженности двух ниток в 2460 километров. В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

https://ria.ru/20210115/potok-1593049246.html

https://ria.ru/20210115/potok-1593205704.html

балтийское море

дания

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции сша против "северного потока — 2", allseas, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, дания, сша, украина, в мире