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Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"
Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T12:16
2021-01-15T15:25
nord stream 2 ag
северный поток — 2
германия
в мире
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БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".В релизе пресс-службы уточняется, что речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километров в исключительной экономической зоне ФРГ. Разрешение на укладку трубы там уже выдавалось, но истекло в сентябре 2020 года, теперь его продлили до мая.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Большая часть трубы уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке.Тем не менее, в Москве выражают уверенность, что проект удастся завершить. В декабре судно "Фортуна" закончило строительство одного из участков в водах Германии, а с сегодняшнего дня вступает в силу разрешение на работы в Дании.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год. Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.
https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html
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nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире

Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"

12:16 15.01.2021 (обновлено: 15:25 15.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна" в порту Висмар
Судно-трубоукладчик Фортуна в порту Висмар - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".
В релизе пресс-службы уточняется, что речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километров в исключительной экономической зоне ФРГ. Разрешение на укладку трубы там уже выдавалось, но истекло в сентябре 2020 года, теперь его продлили до мая.
Трубоукладочное судно Фортуна в порту Висмар, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:04
Финансовый партнер "Северного потока — 2" оценил угрозу санкций США
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.
Большая часть трубы уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке.
Тем не менее, в Москве выражают уверенность, что проект удастся завершить. В декабре судно "Фортуна" закончило строительство одного из участков в водах Германии, а с сегодняшнего дня вступает в силу разрешение на работы в Дании.
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 в порту Мукран, Германия - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:43
Дания получила график строительства "Северного потока — 2"
США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год.
Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
 
Nord Stream 2 AGСеверный поток — 2ГерманияВ мире
 
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