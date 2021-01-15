https://ria.ru/20210115/truboprovod-1593169643.html

Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"

Германия продлила разрешение на укладку "Северного потока — 2"

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2". РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T12:16

2021-01-15T12:16

2021-01-15T15:25

nord stream 2 ag

северный поток — 2

германия

в мире

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БЕРЛИН, 15 янв — РИА Новости. Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило Nord Stream 2 разрешение на прокладку трубопровода "Северный поток — 2".В релизе пресс-службы уточняется, что речь идет об участках в 16,5 и 13,9 километров в исключительной экономической зоне ФРГ. Разрешение на укладку трубы там уже выдавалось, но истекло в сентябре 2020 года, теперь его продлили до мая.Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.Большая часть трубы уже проложена, но строительство прервалось после того, как в конце 2019 года США включили санкции против проекта в военный бюджет. После этого швейцарская компания Allseas немедленно свернула работы по прокладке.Тем не менее, в Москве выражают уверенность, что проект удастся завершить. В декабре судно "Фортуна" закончило строительство одного из участков в водах Германии, а с сегодняшнего дня вступает в силу разрешение на работы в Дании.США активно противодействуют строительству "Северного потока — 2", так как продвигают в Европе свой сжиженный природный газ. Кроме того, против проекта выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также Польша, Латвия и Литва. Санкции против "Северного потока — 2" (а также "Турецкого потока") включены в военный бюджет США и на этот год. Госдепартамент предупредил европейские компании о риска участия в строительстве газопровода и призвал их выйти из проекта, "пока не стало слишком поздно". Норвежская компания DNV GL уже заявила, что прекращает все действия по проверке газопровода и не сможет его сертифицировать. Затем из проекта ушла датская консалтинговая фирма Rambøll. При этом немецкая Wintershall Dea считает, что не должна попасть под санкции, а в концерне Uniper заявили, что пока не получали никаких санкционных угроз.

https://ria.ru/20210114/sanktsii-1593028544.html

https://ria.ru/20210114/grafik-1593037722.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nord stream 2 ag, северный поток — 2, германия, в мире