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Адвокат рассказал о новых запретах на парковку
Адвокат рассказал о новых запретах на парковку
Новые противопожарные нормы, вступившие в силу с 2021 года, запрещают стоянку автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов, но далеко не факт, что за их РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T02:17
2021-01-15T02:17
авто
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Новые противопожарные нормы, вступившие в силу с 2021 года, запрещают стоянку автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов, но далеко не факт, что за их нарушение придется отвечать, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.Так, в общем разделе новых Правил противопожарного режима есть норма: "Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники…". В Кодексе РФ есть статья 20.4 Нарушение Правил пожарной безопасности. Казалось бы, все логично: есть закон, а есть ответственность за его нарушение. Однако не все так однозначно. Текст правил не дает возможности сделать однозначный вывод, предписывающая это норма или запрещающая, а также к какому кругу лиц она относится. По мнению Миронова, привлечь к ответственности можно лишь при соблюдении информативности, то есть любой человек должен отчетливо видеть те самые гидранты или пожарные патрубки. Возможно, они должны быть обозначены специальными знаками. Водитель также не обязан изучать, что находится под крышкой колодца – канализация или пожарный гидрант. Впрочем, в любом случае следует быть внимательным, соблюдать законы и требования ПДД. В этом случае штрафов, как правило, удается избежать, подытожил Миронов.
https://ria.ru/20210102/parkovki-1591808184.html
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авто

Адвокат рассказал о новых запретах на парковку

02:17 15.01.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВ центре Москвы машина въехала в остановку
В центре Москвы машина въехала в остановку - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. Новые противопожарные нормы, вступившие в силу с 2021 года, запрещают стоянку автотранспорта на крышах колодцев пожарных гидрантов, но далеко не факт, что за их нарушение придется отвечать, рассказал агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.

"В некоторых публикациях СМИ путаются понятия запрета и штрафа. Дело в том, что не все, что запрещено Законом или нормативными актами влечёт за собой наказание", - уточняет адвокат.

Так, в общем разделе новых Правил противопожарного режима есть норма: "Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники…". В Кодексе РФ есть статья 20.4 Нарушение Правил пожарной безопасности.
Казалось бы, все логично: есть закон, а есть ответственность за его нарушение. Однако не все так однозначно. Текст правил не дает возможности сделать однозначный вывод, предписывающая это норма или запрещающая, а также к какому кругу лиц она относится. По мнению Миронова, привлечь к ответственности можно лишь при соблюдении информативности, то есть любой человек должен отчетливо видеть те самые гидранты или пожарные патрубки. Возможно, они должны быть обозначены специальными знаками.
Водитель также не обязан изучать, что находится под крышкой колодца – канализация или пожарный гидрант. Впрочем, в любом случае следует быть внимательным, соблюдать законы и требования ПДД. В этом случае штрафов, как правило, удается избежать, подытожил Миронов.
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