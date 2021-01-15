https://ria.ru/20210115/sk-1593020433.html

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации

Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T04:00

2021-01-15T04:00

2021-01-15T04:00

россия

следственный комитет россии (ск рф)

справки

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Следственный комитет Российской Федерации является федеральным государственным органом, осуществляющим в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного судопроизводства.Впервые в России идея создания следственного ведомства, организационно и функционально независимого от иных органов государственной власти, была реализована Петром I в ходе судебной реформы, одним из направлений которой стало разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и судебного разбирательства.В 1713 г. были учреждены первые специализированные следственные органы России –"майорские" следственные канцелярии, которые были подчинены непосредственно Петру I. К подследственности этих органов были отнесены дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности, в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности, совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов государственной власти (взяточничество, казнокрадство, служебные подлоги, мошенничество). После смерти Петра I учрежденные им независимые следственные органы упразднили. В 1723-1860 годах расследованием преступлений занимались, по сути, неспециализированные судебные и административные органы – Главная полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние земские суды и управы благочиния, основанные в 1782 году.Указом Александра I от 10 сентября (29 августа по старому стилю) 1808 года в Санкт-Петербурге была учреждена должность следственных приставов. Они состояли в штате городской полиции, входившей в систему министерства внутренних дел (в 1810-1819 годах – министерства полиции).В результате судебной реформы 1860 года следственные органы были выведены из состава полиции и переданы в организационную структуру судов. В 44 губерниях Российской империи были введены должности судебных следователей (указ императора Александра II от 20 июня (8 июня по старому стилю) 1860 года). На них возлагалось производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению судов. За полицией оставалось расследование незначительных преступлений и проступков. Контроль за следователями осуществлялся исключительно судами, которые могли приостанавливать и прекращать следствие, давать следователями предписания, отменять их распоряжения. В таком виде следственная служба развивалась до Октябрьской революции 1917 года, когда на основании декрета Совета народных комиссаров (СНК) от 7 декабря (24 ноября по старому стилю) 1917 года "О суде" институт судебных следователей был упразднен. 22 ноября 1918 года был образован единый следственный отдел Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), 11 августа 1921 года – следственная часть при президиуме ВЧК. Начиная с августа 1918 года формировались следственные подотделы либо при каждом отделе губернской или уездной ЧК либо при соответствующем органе в целом.В мае 1922 года надзор за производством предварительного следствия был возложен на прокуратуру, в сентябре 1928 года следователи были полностью выведены из подчинения судов и переданы в ведение прокуроров. Согласно постановлению Центрального исполнительного комитета (ЦИК) и СНК СССР от 30 января 1929 года, военные следователи перешли в подчинение органов военной прокуратуры. В июне 1936 года органы прокуратуры и следствия отделились от наркоматов юстиции союзных и автономных республик, и перешли в исключительное подчинение прокурора СССР. По постановлению СНК СССР от 5 ноября 1936 года "О структуре Прокуратуры Союза ССР" в Прокуратуре СССР был учрежден следственный отдел. В 1938-1939 годах следственные подразделения учредили также в органах госбезопасности и милиции, подведомственных в то время Народному комиссариату внутренних дел (НКВД) СССР. Следственным аппаратом располагало и созданное в апреле 1943 года Главное управление контрразведки "Смерш" Наркомата обороны.Дальнейшее развитие следственного аппарата связано исключительно с периодическими перераспределениями функции предварительного следствия между прокуратурой и органами внутренних дел. В ходе судебной реформы 1956-1964 годов было упразднено министерство внутренних дел. Во вновь созданном ведомстве, названном министерством охраны общественного порядка, следственного подразделения не было. В результате объем дел, расследуемых следственными подразделениями органов прокуратуры, значительно возрос.Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года в министерстве охраны общественного порядка (позже снова преобразованном и переименованным в министерство внутренних дел) было создано следственное подразделение. При этом часть штатной численности следователей прокуратуры была передана в министерство охраны общественного порядка. Постепенно круг дел, подследственных следователям органов внутренних дел, стал расширяться. К 1990 году в их ведении находилось свыше 90% уголовных дел, а следователей прокуратуры – всего 9,1%.На протяжении последующих нескольких лет неоднократно предпринимались попытки внести законопроекты о реформировании следственных органов, но неизменно мешала нестабильная политическая ситуация в стране. Лишь в 2007 году были приняты нормативные правовые акты, которыми из компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному руководству следствием. В результате следственный аппарат органов прокуратуры стал относительно самостоятельным ведомством.Однако на этом этапе вновь созданный Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации еще входил в систему органов прокуратуры, председатель Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации в связи с занимаемой должностью являлся первым заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, а работники Следственного комитета при прокуратуре РФ – прокурорскими работниками.Окончательное восстановление петровской вневедомственной модели организации следствия произошло 15 января 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 года "О Следственном комитете Российской Федерации". Документ установил, что руководство деятельностью вновь созданного следственного органа осуществляет президент Российской Федерации. Основными задачами Следственного комитета являются:– оперативное и качественное расследование преступлений;– обеспечение законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях, возбуждении уголовных дел, производстве предварительного расследования и судебной экспертизы, а также защита прав и свобод человека и гражданина;– осуществление процессуального контроля деятельности следственных органов Следственного комитета и их должностных лиц;– организация и производство в судебно-экспертном учреждении Следственного комитета судебных экспертиз, назначенных в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;– организация и осуществление в пределах своих полномочий выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений, принятие мер по устранению таких обстоятельств;– осуществление в пределах своих полномочий международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства и др.Законом установлена недопустимость вмешательства в деятельность Следственного комитетаВ систему Следственного комитета входят центральный аппарат; главные следственные управления и следственные управления СК по субъектам РФ; следственные отделы и следственные отделения Следственного комитета по районам, городам и приравненные к ним, включая специализированные (в том числе военные) следственные подразделения Следственного комитета; криминалистические подразделения Следственного комитета.Следственный комитет возглавляет председатель Следственного комитета, который несет персональную ответственность за выполнение стоящих перед Следственным комитетом задач и реализацию государственной политики в установленной сфере деятельности.Председатель Следственного комитета назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации.С 2010 года (с 4 октября 2010 года по 14 января 2011 года в должности исполняющего обязанности) Следственный комитет возглавляет генерал юстиции Александр Бастрыкин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, следственный комитет россии (ск рф), справки