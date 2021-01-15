В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса

"После появления в России больных коронавирусом наши ученые выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.