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В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса
В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса
У Российской Федерации более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из них расшифрованы, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:33
2021-01-15T19:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. У Российской Федерации более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из них расшифрованы, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.РФ приняла активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала COVID-19, подчеркнула Голикова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова

В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса

19:33 15.01.2021
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРуки в медицинских перчатках
Руки в медицинских перчатках - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. У Российской Федерации более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из них расшифрованы, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"После появления в России больных коронавирусом наши ученые выделили свои штаммы коронавируса. Их сейчас у нас более 600 – я имею в виду 600 образцов, из которых по более чем 400 проведен полный геномный сиквенс", - сказала Голикова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

РФ приняла активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала COVID-19, подчеркнула Голикова.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоТатьяна Голикова
 
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