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В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса
В России расшифровали более 400 штаммов коронавируса
У Российской Федерации более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из них расшифрованы, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T19:33
2021-01-15T19:33
2021-01-15T19:33
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
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МОСКВА, 15 янв – РИА Новости. У Российской Федерации более 600 образцов штамма коронавируса, свыше 400 из них расшифрованы, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.РФ приняла активное участие в изучении генетического разнообразия и эволюции пандемического потенциала COVID-19, подчеркнула Голикова. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, татьяна голикова