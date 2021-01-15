https://ria.ru/20210115/sergiy-1593206520.html

Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия

Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия

Басманный суд Москвы получил жалобу защиты на арест отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов), которого СК РФ обвиняет в склонении к самоубийству РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T15:04

2021-01-15T15:04

2021-01-15T15:04

среднеуральский женский монастырь

бывший схимонах сергий (николай романов)

матросская тишина

следственный комитет россии (ск рф)

москва

екатеринбург

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы получил жалобу защиты на арест отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов), которого СК РФ обвиняет в склонении к самоубийству и других преступлениях, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Светлана Герасимова.Как рассказали ранее РИА Новости в столичной Общественной наблюдательной комиссии, Сергия недавно перевели в СИЗО "Матросская тишина" из "карантинного" СИЗО, где первое время содержатся арестанты.Также Сергий прекратил голодовку в СИЗО и уже пьет воду, сообщила его адвокат.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.

https://ria.ru/20210112/romanov-1592758823.html

https://ria.ru/20201229/romanov-1591470622.html

москва

екатеринбург

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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург