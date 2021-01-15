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Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
Басманный суд Москвы получил жалобу защиты на арест отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов), которого СК РФ обвиняет в склонении к самоубийству РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T15:04
2021-01-15T15:04
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
матросская тишина
следственный комитет россии (ск рф)
москва
екатеринбург
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы получил жалобу защиты на арест отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов), которого СК РФ обвиняет в склонении к самоубийству и других преступлениях, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Светлана Герасимова.Как рассказали ранее РИА Новости в столичной Общественной наблюдательной комиссии, Сергия недавно перевели в СИЗО "Матросская тишина" из "карантинного" СИЗО, где первое время содержатся арестанты.Также Сергий прекратил голодовку в СИЗО и уже пьет воду, сообщила его адвокат.Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
https://ria.ru/20210112/romanov-1592758823.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), матросская тишина, следственный комитет россии (ск рф), москва, екатеринбург

Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия

15:04 15.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда / Перейти в фотобанкБывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы получил жалобу защиты на арест отлученного от церкви схимонаха Сергия (Николай Романов), которого СК РФ обвиняет в склонении к самоубийству и других преступлениях, сообщила РИА Новости в пятницу его адвокат Светлана Герасимова.

"Мне уже пришло уведомление, в Басманный суд поступили несколько жалоб на меру пресечения, на арест, и на действия следователя. Даты рассмотрения пока не назначены", - сказала собеседница агентства.

Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы, где ему должны избрать меру пресечения - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
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Как рассказали ранее РИА Новости в столичной Общественной наблюдательной комиссии, Сергия недавно перевели в СИЗО "Матросская тишина" из "карантинного" СИЗО, где первое время содержатся арестанты.
Также Сергий прекратил голодовку в СИЗО и уже пьет воду, сообщила его адвокат.

"По благословению старцев с Афона схиигумен Сергий закончил пост и уже вкушает воду, сегодня с ним встречалась, чувствует себя очень хорошо", - сказала собеседница агентства.

Сергия задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы".
Бывший схимонах Сергий (Николай Романов) в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 21:01Религия и мировоззрение
Сергий Романов подал своим последователям знак
Из-за этого церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения, в связи с чем в сентябре был отлучен от церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Ранее СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение.
 
Среднеуральский женский монастырьБывший схимонах Сергий (Николай Романов)Матросская тишинаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваЕкатеринбург
 
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