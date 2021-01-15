https://ria.ru/20210115/sanktsii-1593268424.html

США включили главу МВД Кубы в санкционный список

США включили главу МВД Кубы в санкционный список

США включили в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касас за "нарушения прав человека", заявило министерство финансов США. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T20:03

2021-01-15T20:03

2021-01-15T20:25

бруно родригес парилья

майк помпео

министерство финансов сша

куба

сша

в мире

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. США включили в санкционный список министра внутренних дел Кубы Ласаро Альберто Альвареса Касас за "нарушения прав человека", заявило министерство финансов США.Помимо него, в санкционный список США было внесено и само министерство внутренних дел Кубы.Ранее госдепартамент США включил Кубу в список стран-спонсоров терроризма "за неоднократную поддержку актов международного терроризма и укрытие террористов". По словам госсекретаря Майка Помпео, "кубинский режим должен завершить поддержку терроризма и подрыв американского правосудия".Глава кубинского МИД Бруно Родригес Парилья назвал лицемерным и циничным решение США включить страну в список спонсоров терроризма и обвинил их в политическом оппортунизме.

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/iran-1593261676.html

куба

сша

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бруно родригес парилья, майк помпео, министерство финансов сша, куба, сша, в мире