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Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики
Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики
Мосгорсуд оправдал двух жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T13:11
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московский городской суд
москва
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оправдал двух жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.По данным обвинения, в 2013 году сотрудничавший с полицией человек в ходе "проверочной закупки" попросил знакомых достать для него наркотик.В итоге 0,85 грамма наркотика купила девушка, передавшая затем эту дозу молодому человеку, а тот в свою очередь за 2 тысячи рублей продал ее полицейскому агенту. В итоге на обоих возбудили уголовное дело.Впоследствии районный суд признал их виновными, но не в сбыте, а только в незаконном хранении психотропных веществ. Обоим назначили по году колонии-поселения, но тут же их освободили от наказания из-за истечения срока давности.Тем не менее они обжаловали приговор, и Мосгорсуд встал на их сторону, посчитав, что осужденных спровоцировали. Апелляционная инстанция указала, что состава преступления в их действиях нет, и признала за ними право на реабилитацию."Умысел на приобретение и последующее хранение амфетамина сформировался в результате активных действий человека, привлеченного сотрудниками правоохранительных органов…, что расценено … как провокация", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда.Последовали ли какие-либо санкции в отношении полицейских, устроивших провокацию, пока не сообщалось.
https://ria.ru/20210112/golunov-1592703798.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotik-1593102724.html
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московский городской суд, москва, происшествия

Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики

13:11 15.01.2021 (обновлено: 13:14 15.01.2021)
 
© Fotolia / sebraСтатуэтка богини правосудия Фемиды
Статуэтка богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© Fotolia / sebra
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оправдал двух жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.
По данным обвинения, в 2013 году сотрудничавший с полицией человек в ходе "проверочной закупки" попросил знакомых достать для него наркотик.
В итоге 0,85 грамма наркотика купила девушка, передавшая затем эту дозу молодому человеку, а тот в свою очередь за 2 тысячи рублей продал ее полицейскому агенту. В итоге на обоих возбудили уголовное дело.
Впоследствии районный суд признал их виновными, но не в сбыте, а только в незаконном хранении психотропных веществ. Обоим назначили по году колонии-поселения, но тут же их освободили от наказания из-за истечения срока давности.
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Тем не менее они обжаловали приговор, и Мосгорсуд встал на их сторону, посчитав, что осужденных спровоцировали. Апелляционная инстанция указала, что состава преступления в их действиях нет, и признала за ними право на реабилитацию.
"Умысел на приобретение и последующее хранение амфетамина сформировался в результате активных действий человека, привлеченного сотрудниками правоохранительных органов…, что расценено … как провокация", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда.
Последовали ли какие-либо санкции в отношении полицейских, устроивших провокацию, пока не сообщалось.
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