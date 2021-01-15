https://ria.ru/20210115/provokatsiya-1593181128.html

Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики

Суд оправдал москвичей, которых спровоцировали купить наркотики

Мосгорсуд оправдал двух жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T13:11

2021-01-15T13:11

2021-01-15T13:14

московский городской суд

москва

происшествия

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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Мосгорсуд оправдал двух жителей столицы, которых агент полиции спровоцировал на покупку наркотиков, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе суда.По данным обвинения, в 2013 году сотрудничавший с полицией человек в ходе "проверочной закупки" попросил знакомых достать для него наркотик.В итоге 0,85 грамма наркотика купила девушка, передавшая затем эту дозу молодому человеку, а тот в свою очередь за 2 тысячи рублей продал ее полицейскому агенту. В итоге на обоих возбудили уголовное дело.Впоследствии районный суд признал их виновными, но не в сбыте, а только в незаконном хранении психотропных веществ. Обоим назначили по году колонии-поселения, но тут же их освободили от наказания из-за истечения срока давности.Тем не менее они обжаловали приговор, и Мосгорсуд встал на их сторону, посчитав, что осужденных спровоцировали. Апелляционная инстанция указала, что состава преступления в их действиях нет, и признала за ними право на реабилитацию."Умысел на приобретение и последующее хранение амфетамина сформировался в результате активных действий человека, привлеченного сотрудниками правоохранительных органов…, что расценено … как провокация", - отметили в пресс-службе Мосгорсуда.Последовали ли какие-либо санкции в отношении полицейских, устроивших провокацию, пока не сообщалось.

https://ria.ru/20210112/golunov-1592703798.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210114/narkotik-1593102724.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московский городской суд, москва, происшествия