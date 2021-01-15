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В Мытищах один человек пострадал при пожаре на парковке торгового центра
В Мытищах один человек пострадал при пожаре на парковке торгового центра
Пожар произошел на подземной парковке ТЦ "Перекресток" в подмосковных Мытищах, люди и персонал магазина эвакуировались из здания, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.01.2021
2021-01-15T18:49
2021-01-15T18:49
2021-01-16T06:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
мытищи
происшествия
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МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Пожар произошел на подземной парковке ТЦ "Перекресток" в подмосковных Мытищах, люди и персонал магазина эвакуировались из здания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Московской области.Происшествие случилось по адресу улица Лётная, 40а."По прибытию первых пожарно-спасательного подразделений обнаружен очаг в комнате под раздевалку площадью 16 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется", - говорится в сообщении.Также отмечается, что посетители и персонал магазина эвакуировались из здания самостоятельно до приезда спасателей."Порядка 260 человек эвакуированы из ТЦ в Мытищах, на парковке которого произошло задымление", - сказал собеседник агентства.В 17.55 пожар был локализован, позже МЧС сообщило, что его потушили."В 18.23 пожар ликвидирован. Один человек пострадал, направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210115/rybinsk-1593254741.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье), мытищи, происшествия