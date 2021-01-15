Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210115/pozhar-1593126619.html
В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T07:22
2021-01-15T07:22
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e52629005db78508dd2b03461632ba8a.jpg
ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС.По информации пожарных, в пятом часу утра в Комсомольске-на-Амуре в жилом пятиэтажном доме на проспекте Победы, 20/4 в квартире на первом этаже возник пожар. Из окон горящей квартиры вырывалось пламя. В однокомнатной квартире выгорела кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали через полчаса.Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками госпожнадзора. С начала года в Хабаровском крае произошел уже 231 пожар, при которых погибли 13 человек и пострадали ещё четверо. Один из пожаров произошел 14 января на улице Белорусской в Хабаровске и унес жизни сразу пяти человек.
https://ria.ru/20210115/pozhar-1593124080.html
комсомольск-на-амуре
хабаровский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_51075e37b930dc86b0bd2baa70f84a3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия

В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме

07:22 15.01.2021
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС.
По информации пожарных, в пятом часу утра в Комсомольске-на-Амуре в жилом пятиэтажном доме на проспекте Победы, 20/4 в квартире на первом этаже возник пожар. Из окон горящей квартиры вырывалось пламя. В однокомнатной квартире выгорела кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали через полчаса.
"До прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались женщина с 4-летней дочкой. После осмотра врачей девочку в сопровождении мамы доставили в больницу. В подъезде на лестничной клетке пожарными были найдены молодой мужчина и 9-летний мальчик с верхнего этажа, которые пытались самостоятельно выйти на улицу. Их оперативно передали бригадам скорой медицинской помощи и госпитализировали. Ещё четверых жильцов огнеборцы вывели из квартир по лестничным маршам", - сообщили в краевом главке.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками госпожнадзора. С начала года в Хабаровском крае произошел уже 231 пожар, при которых погибли 13 человек и пострадали ещё четверо. Один из пожаров произошел 14 января на улице Белорусской в Хабаровске и унес жизни сразу пяти человек.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
05:35
В Приамурье один человек погиб и двое пострадали при пожаре в жилом доме
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Комсомольск-на-АмуреХабаровский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:40В МЧС предостерегли от желания "хайпануть" на крещенских купаниях
15:40ФАС не видит оснований для роста тарифов на услуги связи на 15%
15:38ВОЗ следит за расследованием гибели людей после вакцинации в Норвегии
15:24На западе Москвы загорелась квартира в жилом доме
15:24Берлускони выписали из больницы
15:24Коллектив "Ералаша" выразил благодарность Борису Грачевскому
15:23"Хаббл" обнаружил следы космической катастрофы
15:21Кузбасские ученые создали новое средство для очистки водоемов от нефти
15:20Производитель смартфонов Xiaomi ответил на обвинения США
15:19Сейшелы готовы принимать вакцинированных туристов из любой страны
15:12В Белоруссии задержали двух подозреваемых в финансировании протестов
15:12На Украине возбудили дело из-за подаренной Лаврову иконы
15:11В Карелии нашли тело пропавшего шестилетнего мальчика
15:11Власти Франции начали предварительное расследование против Саркози
15:04Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала работу следствия
15:03Умер актер театра Табакова Александр Воробьев
15:02Парагвай зарегистрировал российскую вакцину "Спутник V"
15:01Слуцкий прокомментировал выход России из Договора по открытому небу
15:00Советник Байдена выступил за отмену санкций против "Северного потока — 2"
14:58На космодроме Восточный началось строительство аэропорта
Лента новостейМолния