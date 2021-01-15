https://ria.ru/20210115/pozhar-1593126619.html

В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме

В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме

Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС. РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T07:22

2021-01-15T07:22

2021-01-15T07:22

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

происшествия

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ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС.По информации пожарных, в пятом часу утра в Комсомольске-на-Амуре в жилом пятиэтажном доме на проспекте Победы, 20/4 в квартире на первом этаже возник пожар. Из окон горящей квартиры вырывалось пламя. В однокомнатной квартире выгорела кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали через полчаса.Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками госпожнадзора. С начала года в Хабаровском крае произошел уже 231 пожар, при которых погибли 13 человек и пострадали ещё четверо. Один из пожаров произошел 14 января на улице Белорусской в Хабаровске и унес жизни сразу пяти человек.

https://ria.ru/20210115/pozhar-1593124080.html

комсомольск-на-амуре

хабаровский край

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), комсомольск-на-амуре, хабаровский край, происшествия