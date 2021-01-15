В Хабаровском крае три человека пострадали при пожаре в жилом доме
ХАБАРОВСК, 15 янв — РИА Новости. Пожар произошел утром в жилом доме Комсомольска-на-Амуре, госпитализированы три человека, в том числе двое детей, сообщает краевой главк МЧС.
По информации пожарных, в пятом часу утра в Комсомольске-на-Амуре в жилом пятиэтажном доме на проспекте Победы, 20/4 в квартире на первом этаже возник пожар. Из окон горящей квартиры вырывалось пламя. В однокомнатной квартире выгорела кухня и коридор на общей площади 15 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали через полчаса.
"До прибытия пожарных из горящей квартиры самостоятельно эвакуировались женщина с 4-летней дочкой. После осмотра врачей девочку в сопровождении мамы доставили в больницу. В подъезде на лестничной клетке пожарными были найдены молодой мужчина и 9-летний мальчик с верхнего этажа, которые пытались самостоятельно выйти на улицу. Их оперативно передали бригадам скорой медицинской помощи и госпитализировали. Ещё четверых жильцов огнеборцы вывели из квартир по лестничным маршам", - сообщили в краевом главке.
Причины возгорания будут установлены в ходе проверки сотрудниками госпожнадзора. С начала года в Хабаровском крае произошел уже 231 пожар, при которых погибли 13 человек и пострадали ещё четверо. Один из пожаров произошел 14 января на улице Белорусской в Хабаровске и унес жизни сразу пяти человек.