https://ria.ru/20210115/pozhar-1593054768.html

"Мы боимся, что он вернется". Кто и за что сжег дом многодетной семьи

"Мы боимся, что он вернется". Кто и за что сжег дом многодетной семьи

Евгения и Алексей Володины из Свердловской области жили с тремя детьми в небольшой квартире, но всегда мечтали о собственном доме. Когда сыновья стали... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T14:11

жилье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дети

семья

общество

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МОСКВА, 15 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Евгения и Алексей Володины из Свердловской области жили с тремя детьми в небольшой квартире, но всегда мечтали о собственном доме. Когда сыновья стали подрастать, Алексей взялся за строительство. Супруги вложили туда все сбережения. Встретить 2021-й планировали на новом месте. Не получилось: их дом подожгли. Так же как и жилище родителей Алексея по соседству."Мы не городские"Евгения и Алексей родом из небольшого уральского поселка Сосновый Бор. "Мне было 19, Алексею двадцать три, когда мы поженились. Через год после свадьбы, в 2005-м, у нас родился первенец. Сначала мы жили с родителями, потом перебрались в Екатеринбург, снимали квартиру. Я тогда еще училась на ветеринара, — рассказывает Евгения. — У нас было свое ИП. В итоге мы с мужем поняли, что мы не городские, и в 2012-м вернулись в поселок".Евгения устроилась заведующей ветеринарным пунктом, Алексей работал на железной дороге помощником машиниста. "Со временем я сменила профессию, теперь преподаю химию и биологию в школе. А супруг вообще студент, этой весной ему диплом защищать: учится на ремонтника подвижного состава".В 2016-м Володины взяли в аренду земельный участок — чуть больше 20 соток. Начали его облагораживать: посадили деревья, цветы, разбили огород. "Через год родился второй сын, пора уже было жить отдельно от родителей — приобрели в ипотеку квартиру. Долг частично погасили материнским капиталом. А в 2018-м я снова забеременела. И тогда мы решили: нужно строить дом, чтобы у каждого — свой угол".Накоплений у семьи не было. Алексей продал автомобиль, на эти деньги удалось залить фундамент. "Стены ставили на декретные за третьего сына и премию, которую мужу дали на работе". Чтобы поскорее закончить строительство, Володины продали квартиру и перебрались к родителям Евгении — они жили по соседству. "Мы стали участниками программы по устойчивому развитию сельских территорий. Получили хорошую субсидию от государства. Средства поступили уже весной 2020-го. До последнего не верили, что пройдем конкурс, — продолжает Евгения. — Стройка закипела. Мы были ограничены во времени: опека обязала завершить работы до конца декабря, поскольку мы продали жилье, приобретенное на маткапитал"."Огонь был повсюду"Алексей уволился, чтобы успеть со строительством. Сам работал — и контролировал процесс. "В ноябре все было готово. Подвели электричество, воду. Вот-вот нам должны были присвоить официальный адрес. Собирались встретить там Новый год. Но случилась беда. В ночь с первого на второе декабря позвонила родная сестра мужа (она живет рядом), говорит: дом их родителей горит. Через десять минут еще один звонок, уже от моей коллеги: "Загорелся ваш новый дом!" — вспоминает Евгения. — Мы вызвали пожарных. Я бросилась на наш участок, Леша — к родителям. Огонь был повсюду".В ту ночь деревня не спала. Больше всего беспокоились соседи родителей Алексея. "Загорелись гараж и баня. Там дома впритык друг к другу, большинство — деревянные. Люди боялись, что огонь перекинется к ним. Бегали с лопатами, закидывали пламя снегом. Особенно перепугались, когда вспыхнули три высокие сосны поблизости. Дальше ведь — целый лес! Хорошо, что пожарные прибыли вовремя, иначе бы горела вся деревня".С огнем на участке Володиных-старших бригада справилась за пару часов. А вот дом Евгении и Алексея тушили до восьми утра. "Как только пожарные закончили и уехали, здание снова заполыхало. В течение дня 2 декабря мы трижды вызывали, поскольку огонь не унимался".Евгения уверена: это поджог. По ее мнению, устроил его местный житель Андрей А. (имя изменено). Подозрениями она поделилась и со следователями. "Живет в другом месте, но у нас частенько появляется — здесь его родные. Любит выпить. В нетрезвом виде он очень конфликтный — можно ждать чего угодно. За полчаса до случившегося муж видел его машину рядом с нашим новым домом. К слову, он крайний в поселке. Если кто пришел сюда, то именно к нам. Больше некуда: дальше — река".С Андреем, уточняет собеседница, они редко видятся. "Был летом инцидент, но конфликтом не назовешь. Муж нес мусор к контейнерам. Навстречу ехал подвыпивший Андрей. Мчался на такой скорости, что задел пакет Леши, чуть его не сбил. Через пару дней супруг его увидел, объяснил, что так не делается. У нас ведь и дети по той дороге бегают к речке"."Мы боимся"После пожара полицейские опрашивали сельчан. Соседи поддержали Володиных: они тоже считают, что поджог устроил Андрей А. Десятого декабря в ОМВД по Артемовскому району возбудили уголовное дело по второй части статьи 167 ("Умышленное уничтожение и повреждение имущества"). Ущерб оценивается почти в 3,5 миллиона рублей.Суд об избрании меры пресечения подозреваемому состоялся 14 декабря в Артемовском. Андрею А. запретили общаться с потерпевшими, получать и отправлять почту, пользоваться интернетом, а также сотовой связью (за исключением экстренных случаев). Кроме того, ему нельзя выходить из дома с десяти вечера до шести утра. Однако Володины недовольны этим решением. Они настаивают на заключении под стражу. "Мы боимся, что он вернется к нам в деревню. Чего ждать от человека, который хотел поджечь дом, где находились пенсионеры? За что он так с ними?" — возмущается Евгения. Пострадавшие подали апелляцию в областной суд, но там вердикт оставили без изменений.Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, комментируя РИА Новости ситуацию, заверил: преступление не останется безнаказанным. "Пока подозреваемый не нарушает установленный режим проживания. Если требования следователя МВД и суда не будут выполняться, органы внутренних дел станут ходатайствовать об ужесточении ограничений".В том, что это поджог, сомнений нет, рассказал РИА Новости старший пожарный дознаватель МЧС по Свердловской области Максим Захаров. "В первом случае загорелись надворные постройки. Электротехнических устройств с признаками аварийного режима работы не обнаружено. На месте очага отсутствовала электропроводка. Кроме того, на снегу просматривалась дорожка растаявшего снега — не от пожарных рукавов. Что касается второго случая, очаг — под крышей, прямо под навесом. Следы горения видны на оштукатуренной стене".Судебную пожарно-техническую экспертизу уже провели. В документах (есть в распоряжении редакции) не уточняется, как именно действовал поджигатель. Эксперт установил, что причина в обоих случаях — "тепловое воздействие открытого источника зажигания (пламя спички, зажигалки и прочее)".Расследование продолжается. Односельчане объявили сбор средств для Володиных. "У магазина даже стоит трехлитровая банка с надписью "Погорельцам в помощь". Пожертвовали восемь тысяч рублей, по местным меркам это очень хорошо. Мы благодарны всем, кто нас поддерживает. Конечно, деньги мы родителям Алексея отдали, им нужнее".Сейчас Володины ютятся в доме отца и матери Евгении. Алексей в поисках работы. Многодетные родители надеются, что дело не спустят на тормозах и поджигатель ответит сполна. На восстановление дома, вздыхает Евгения, нужно много времени и средств.

https://ria.ru/20201217/mnogodetnye-1589549366.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жилье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дети, семья, общество