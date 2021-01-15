https://ria.ru/20210115/polsha-1593041170.html

Смертельный номер: Польша бросает вызов США

Смертельный номер: Польша бросает вызов США

Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают... РИА Новости, 15.01.2021

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:00

2021-01-15T08:18

дональд трамп

польша

сша

авторы

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Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают национальное законодательство.Данное решение непосредственно связано с информационной зачисткой, продолжающейся в США в отношении Дональда Трампа и его сторонников.Польские официальные лица весьма резко отреагировали на происходящее. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий написал, что "алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не могут решать, какие взгляды верны, а какие — нет". Он отметил, что "цензура, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе".В свою очередь, госсекретарь польского Минюста Себастьян Калета заявил, что удаление аккаунта Трампа из Facebook было лицемерным, политически мотивированным и "равносильно цензуре".Стоит отдать должное польским властям, проявляющим сейчас куда больше стойкости, последовательности и принципиальности, нежели заокеанские республиканцы, значительная часть которых бросилась каяться, отрекаться от прошлого и обличать Трампа. Да и многие зарубежные политики предпочли дистанцироваться от ставшего токсичным почти бывшего президента США, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, удаливший из Twitter их совместное фото, долгое время бывшее обложкой его аккаунта.Причем все это происходит в ситуации, когда обстоятельства для Варшавы очень непростые, а перспективы весьма смутные.Дональд Трамп был для польских властей куда большим, нежели просто еще одним президентом старшего и главного геополитического партнера Польши. Он был для них истинным единомышленником в нараставшем все последние годы внутреннем расколе западного мира. Их позиции совпадали как по самым актуальным политическим темам (вроде скептического отношения к Евросоюзу), так и по основополагающим мировоззренческим вопросам (твердая приверженность традиционным ценностям).Теперь же Трамп не просто потерпел поражение на выборах. Его победители явно вознамерились политически и информационно уничтожить своих соперников, прибегая к методам, которые еще совсем недавно казались немыслимыми. Пока речь идет только о внутриамериканских процессах, но очевидно, что при таком радикализме и идеологической заряженности новой администрации вопрос очень короткого времени, когда Вашингтон переключит свое внимание и на внешнеполитических партнеров, не демонстрирующих должной степени сознательности и приверженности самым прогрессивным идеям.А Польша на пару с Венгрией — в первых рядах на вразумление в соответствии с новейшими идеологическими стандартами и передовыми политическими практиками.Собственно, предупреждающие звоночки прозвучали сразу после победы Байдена на выборах. Например, в декабре в The New York Times была опубликована колонка за авторством Роберта М. Гейтса, бывшего министра обороны, занимавшего пост при республиканце Буше-младшем и демократе Обаме. Рассуждая о внешней политике нового президента, он прямо написал, что США должны "определить последствия для государств — членов НАТО, таких как Турция, Венгрия и во все большей степени Польша, которые двигаются к авторитаризму (или полностью приняли его)".Кто-то может задаться вопросом: а как же антироссийский вектор, который неизменно служит основой для прочного сотрудничества Варшавы и Вашингтона? Неужели Штаты откажутся от партнерства с поляками, ослабив собственные позиции в ключевой для противостояния с Россией стране? Тем более что размах русофобии польских властей можно оценить исключительно в превосходной степени.Но дело как раз в том, что проблемы для американцев тут никакой нет. Вне зависимости от того, каким политическим силам предстоит стоять во главе польского государства — нынешним реакционерам или их либеральным оппонентам, Польша в любом случае будет проводить жестко антироссийскую политику и поддерживать сотрудничество с США. Вот только со вторыми новой администрации в Вашингтоне не придется терпеть возмутительные вещи типа национализма, гомофобии, поддержки католической церкви, антииммигрантской политики, ограничения абортов и так далее.Судя по всему, польские власти отдают себе в этом отчет. И решили действовать на опережение — используя тот самый ресурс национального суверенитета, который они так старательно прокачивали много лет.Однако одно дело — добиваться успеха, балансируя на разногласиях Европы и Америки, и совсем другое — стать объектом их общей политики и выдерживать объединенное давление.Зрелище обещает быть увлекательным.

https://ria.ru/20210114/tramp-1593039394.html

https://ria.ru/20210114/twitter-1592955987.html

https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html

https://ria.ru/20201127/polsha-1586600206.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

дональд трамп, польша, сша, авторы