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Смертельный номер: Польша бросает вызов США
Смертельный номер: Польша бросает вызов США
Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают... РИА Новости, 15.01.2021
2021-01-15T08:00
2021-01-15T08:18
дональд трамп
польша
сша
авторы
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Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают национальное законодательство.Данное решение непосредственно связано с информационной зачисткой, продолжающейся в США в отношении Дональда Трампа и его сторонников.Польские официальные лица весьма резко отреагировали на происходящее. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий написал, что "алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не могут решать, какие взгляды верны, а какие — нет". Он отметил, что "цензура, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе".В свою очередь, госсекретарь польского Минюста Себастьян Калета заявил, что удаление аккаунта Трампа из Facebook было лицемерным, политически мотивированным и "равносильно цензуре".Стоит отдать должное польским властям, проявляющим сейчас куда больше стойкости, последовательности и принципиальности, нежели заокеанские республиканцы, значительная часть которых бросилась каяться, отрекаться от прошлого и обличать Трампа. Да и многие зарубежные политики предпочли дистанцироваться от ставшего токсичным почти бывшего президента США, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, удаливший из Twitter их совместное фото, долгое время бывшее обложкой его аккаунта.Причем все это происходит в ситуации, когда обстоятельства для Варшавы очень непростые, а перспективы весьма смутные.Дональд Трамп был для польских властей куда большим, нежели просто еще одним президентом старшего и главного геополитического партнера Польши. Он был для них истинным единомышленником в нараставшем все последние годы внутреннем расколе западного мира. Их позиции совпадали как по самым актуальным политическим темам (вроде скептического отношения к Евросоюзу), так и по основополагающим мировоззренческим вопросам (твердая приверженность традиционным ценностям).Теперь же Трамп не просто потерпел поражение на выборах. Его победители явно вознамерились политически и информационно уничтожить своих соперников, прибегая к методам, которые еще совсем недавно казались немыслимыми. Пока речь идет только о внутриамериканских процессах, но очевидно, что при таком радикализме и идеологической заряженности новой администрации вопрос очень короткого времени, когда Вашингтон переключит свое внимание и на внешнеполитических партнеров, не демонстрирующих должной степени сознательности и приверженности самым прогрессивным идеям.А Польша на пару с Венгрией — в первых рядах на вразумление в соответствии с новейшими идеологическими стандартами и передовыми политическими практиками.Собственно, предупреждающие звоночки прозвучали сразу после победы Байдена на выборах. Например, в декабре в The New York Times была опубликована колонка за авторством Роберта М. Гейтса, бывшего министра обороны, занимавшего пост при республиканце Буше-младшем и демократе Обаме. Рассуждая о внешней политике нового президента, он прямо написал, что США должны "определить последствия для государств — членов НАТО, таких как Турция, Венгрия и во все большей степени Польша, которые двигаются к авторитаризму (или полностью приняли его)".Кто-то может задаться вопросом: а как же антироссийский вектор, который неизменно служит основой для прочного сотрудничества Варшавы и Вашингтона? Неужели Штаты откажутся от партнерства с поляками, ослабив собственные позиции в ключевой для противостояния с Россией стране? Тем более что размах русофобии польских властей можно оценить исключительно в превосходной степени.Но дело как раз в том, что проблемы для американцев тут никакой нет. Вне зависимости от того, каким политическим силам предстоит стоять во главе польского государства — нынешним реакционерам или их либеральным оппонентам, Польша в любом случае будет проводить жестко антироссийскую политику и поддерживать сотрудничество с США. Вот только со вторыми новой администрации в Вашингтоне не придется терпеть возмутительные вещи типа национализма, гомофобии, поддержки католической церкви, антииммигрантской политики, ограничения абортов и так далее.Судя по всему, польские власти отдают себе в этом отчет. И решили действовать на опережение — используя тот самый ресурс национального суверенитета, который они так старательно прокачивали много лет.Однако одно дело — добиваться успеха, балансируя на разногласиях Европы и Америки, и совсем другое — стать объектом их общей политики и выдерживать объединенное давление.Зрелище обещает быть увлекательным.
https://ria.ru/20210114/tramp-1593039394.html
https://ria.ru/20210114/twitter-1592955987.html
https://ria.ru/20210113/amerika-1592767636.html
https://ria.ru/20201127/polsha-1586600206.html
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Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
дональд трамп, польша, сша, авторы

Смертельный номер: Польша бросает вызов США

08:00 15.01.2021 (обновлено: 08:18 15.01.2021)
 
© AP Photo / Czarek SokolowskiПротесты против блокировки аккаунтов в сети Facebook в Варшаве
Протесты против блокировки аккаунтов в сети Facebook в Варшаве - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
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Министерство юстиции Польши готовит законопроект, который запретит социальным сетям удалять сообщения и блокировать пользователей, если те не нарушают национальное законодательство.
Данное решение непосредственно связано с информационной зачисткой, продолжающейся в США в отношении Дональда Трампа и его сторонников.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 15:54Захват Капитолия в Вашингтоне
МИД сравнил блокировку Трампа в соцсетях с "ядерным взрывом" в киберсреде
Польские официальные лица весьма резко отреагировали на происходящее. Премьер-министр страны Матеуш Моравецкий написал, что "алгоритмы или владельцы корпоративных гигантов не могут решать, какие взгляды верны, а какие — нет". Он отметил, что "цензура, которая является прерогативой тоталитарных и авторитарных режимов, теперь возвращается в виде нового коммерческого механизма для борьбы с теми, кто думает иначе".
В свою очередь, госсекретарь польского Минюста Себастьян Калета заявил, что удаление аккаунта Трампа из Facebook было лицемерным, политически мотивированным и "равносильно цензуре".

Для польских правых, включая правящую партию "Право и справедливость", трения с западными социальными сетями привычны. В ноябре Facebook отключил от учетной записи, у которой было 780 тысяч подписчиков, депутата сейма Януша Корвина-Микке, известного скандальными ультраправыми высказываниями.

Стоит отдать должное польским властям, проявляющим сейчас куда больше стойкости, последовательности и принципиальности, нежели заокеанские республиканцы, значительная часть которых бросилась каяться, отрекаться от прошлого и обличать Трампа. Да и многие зарубежные политики предпочли дистанцироваться от ставшего токсичным почти бывшего президента США, как это сделал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, удаливший из Twitter их совместное фото, долгое время бывшее обложкой его аккаунта.
Генеральный директор Twitter Джек Дорси - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
Вчера, 04:33Захват Капитолия в Вашингтоне
Глава Twitter назвал решение заблокировать аккаунт Трампа правильным
Причем все это происходит в ситуации, когда обстоятельства для Варшавы очень непростые, а перспективы весьма смутные.
Дональд Трамп был для польских властей куда большим, нежели просто еще одним президентом старшего и главного геополитического партнера Польши. Он был для них истинным единомышленником в нараставшем все последние годы внутреннем расколе западного мира. Их позиции совпадали как по самым актуальным политическим темам (вроде скептического отношения к Евросоюзу), так и по основополагающим мировоззренческим вопросам (твердая приверженность традиционным ценностям).
Теперь же Трамп не просто потерпел поражение на выборах. Его победители явно вознамерились политически и информационно уничтожить своих соперников, прибегая к методам, которые еще совсем недавно казались немыслимыми. Пока речь идет только о внутриамериканских процессах, но очевидно, что при таком радикализме и идеологической заряженности новой администрации вопрос очень короткого времени, когда Вашингтон переключит свое внимание и на внешнеполитических партнеров, не демонстрирующих должной степени сознательности и приверженности самым прогрессивным идеям.
Аккаунт президента США Дональда Трампа в Twitter - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 08:00Захват Капитолия в Вашингтоне
"Мятежный Трамп заблокирован". Кому еще грозит бан в социальных сетях
А Польша на пару с Венгрией — в первых рядах на вразумление в соответствии с новейшими идеологическими стандартами и передовыми политическими практиками.
Собственно, предупреждающие звоночки прозвучали сразу после победы Байдена на выборах. Например, в декабре в The New York Times была опубликована колонка за авторством Роберта М. Гейтса, бывшего министра обороны, занимавшего пост при республиканце Буше-младшем и демократе Обаме. Рассуждая о внешней политике нового президента, он прямо написал, что США должны "определить последствия для государств — членов НАТО, таких как Турция, Венгрия и во все большей степени Польша, которые двигаются к авторитаризму (или полностью приняли его)".
Кто-то может задаться вопросом: а как же антироссийский вектор, который неизменно служит основой для прочного сотрудничества Варшавы и Вашингтона? Неужели Штаты откажутся от партнерства с поляками, ослабив собственные позиции в ключевой для противостояния с Россией стране? Тем более что размах русофобии польских властей можно оценить исключительно в превосходной степени.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.11.2020
27 ноября 2020, 13:02
В МИД рассказали об отношениях с Варшавой
Но дело как раз в том, что проблемы для американцев тут никакой нет. Вне зависимости от того, каким политическим силам предстоит стоять во главе польского государства — нынешним реакционерам или их либеральным оппонентам, Польша в любом случае будет проводить жестко антироссийскую политику и поддерживать сотрудничество с США. Вот только со вторыми новой администрации в Вашингтоне не придется терпеть возмутительные вещи типа национализма, гомофобии, поддержки католической церкви, антииммигрантской политики, ограничения абортов и так далее.

Привычная и очень удобная для Польши диспозиция, которая позволяла играть на усиливающихся противоречиях ЕС и США, уходит в прошлое. Теперь она станет одной из точек, где сойдутся интересы Вашингтона и Брюсселя в общем стремлении наказать строптивых реакционеров со слишком уж масштабными геополитическими амбициями и склонностью к усилению независимости.

Судя по всему, польские власти отдают себе в этом отчет. И решили действовать на опережение — используя тот самый ресурс национального суверенитета, который они так старательно прокачивали много лет.
Однако одно дело — добиваться успеха, балансируя на разногласиях Европы и Америки, и совсем другое — стать объектом их общей политики и выдерживать объединенное давление.
Зрелище обещает быть увлекательным.
Сторонники Дональда Трампа у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.01.2021
12 января, 08:00
Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?
 
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